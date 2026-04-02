https://uz.sputniknews.ru/20260402/uzbekistan-tatarstan-sotrudnichestvo-v-yadernoy-energetike-56668271.html

Узбекистан и Татарстан усилят сотрудничество в ядерной энергетике

Sputnik Узбекистан

Делегация Узатома посетила ряд вузов и промышленных организаций Казани. Стороны обсудили вопросы подготовки кадров для атомной энергетики, развития совместных учебных центров, обмена опытом и налаживания взаимодействия между профильными структурами

2026-04-02T13:48+0500

узатом

татарстан

сотрудничество

делегация

казань

атомная энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/02/56667486_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d45a9fc587dd4f2a5f4d96813228d1fb.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан и Татарстан намерены усилить сотрудничество в ядерной энергетике. С этой целью делегация Узатома посетила ряд вузов и промышленных организаций Казани, сообщает пресс-служба агентства.В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева узбекские атомщики ознакомились с передовыми лабораториями. Большой интерес у них вызвали разработки в области композитных технологий, материаловедения и современной инженерной подготовки.Следующей локацией стал Казанский государственный энергетический университет с современным учебным классом и тренажерной базой по атомной, тепловой и электротехнической подготовке.В Технополисе "Химград" делегации Узатома презентовали модель развития индустриального парка, передовую инженерную инфраструктуру, систему поддержки резидентов по принципу "единого окна", а также успешный опыт реализации промышленных проектов, включая уже действующие формы сотрудничества на территории Узбекистана.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

