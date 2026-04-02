Узбекистан и Татарстан усилят сотрудничество в ядерной энергетике
Делегация Узатома посетила ряд вузов и промышленных организаций Казани. Стороны обсудили вопросы подготовки кадров для атомной энергетики, развития совместных учебных центров, обмена опытом и налаживания взаимодействия между профильными структурами
2026-04-02T13:48+0500
2026-04-02T18:06+0500
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан и Татарстан намерены усилить сотрудничество в ядерной энергетике. С этой целью делегация Узатома посетила ряд вузов и промышленных организаций Казани, сообщает пресс-служба агентства.В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева узбекские атомщики ознакомились с передовыми лабораториями. Большой интерес у них вызвали разработки в области композитных технологий, материаловедения и современной инженерной подготовки.Следующей локацией стал Казанский государственный энергетический университет с современным учебным классом и тренажерной базой по атомной, тепловой и электротехнической подготовке.В Технополисе "Химград" делегации Узатома презентовали модель развития индустриального парка, передовую инженерную инфраструктуру, систему поддержки резидентов по принципу "единого окна", а также успешный опыт реализации промышленных проектов, включая уже действующие формы сотрудничества на территории Узбекистана.
13:48 02.04.2026 (обновлено: 18:06 02.04.2026)
Делегация Узатома посетила ряд вузов и промышленных организаций Казани. Стороны обсудили вопросы подготовки кадров для атомной энергетики, развития совместных учебных центров, обмена опытом и налаживания взаимодействия между профильными структурами.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан и Татарстан намерены усилить сотрудничество в ядерной энергетике. С этой целью делегация Узатома посетила ряд вузов и промышленных организаций Казани, сообщает пресс-служба агентства.
“В рамках рабочего визита делегации Агентства "Узатом" в Республику Татарстан и в связи с участием в Казанском международном электроэнергетическом форуме "ЭНЕРГОПРОМ" состоялся ряд ключевых встреч с ведущими научно-образовательными и промышленными организациями города”, — говорится в сообщении.

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева узбекские атомщики ознакомились с передовыми лабораториями. Большой интерес у них вызвали разработки в области композитных технологий, материаловедения и современной инженерной подготовки.

“Обсудили перспективы совместного создания лабораторной базы и применения инновационных материалов в высокотехнологичных проектах атомной отрасли”, — говорится в сообщении.

Следующей локацией стал Казанский государственный энергетический университет с современным учебным классом и тренажерной базой по атомной, тепловой и электротехнической подготовке.
“Стороны обсудили вопросы целевой подготовки кадров для атомной энергетики, развития совместных учебных центров, обмена опытом и выстраивания долгосрочного практического взаимодействия между профильными структурами Узбекистана и Татарстана”, — говорится в сообщении.
В Технополисе "Химград" делегации Узатома презентовали модель развития индустриального парка, передовую инженерную инфраструктуру, систему поддержки резидентов по принципу "единого окна", а также успешный опыт реализации промышленных проектов, включая уже действующие формы сотрудничества на территории Узбекистана.
“Стороны определили конкретные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в области атомной энергетики, науки и промышленности”, — говорится в сообщении.
