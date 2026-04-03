Свыше $3 млрд инвестиций и проекты на $9,2 млрд: планы Бухарской области на 2026 год
Президент обозначил ключевые задачи развития Бухарской области: рост экономики, привлечение инвестиций, запуск крупных промышленных и аграрных проектов, развитие туризма и инфраструктуры, создание рабочих мест и снижение бедности.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по результативности проводимых реформ в Бухарской области, эффективному использованию экономического потенциала региона и дальнейшим приоритетным задачам.
Было отмечено, что в 2025 году валовой региональный продукт увеличился на 7,2 % и составил 86,6 трлн сумов, рост промышленности составил 7,1%, сельского хозяйства — 4,3%, сферы услуг — 14%. Уровень безработицы снизился до 4,7%, бедности — до 6% по сравнению с 2024 годом.
На совещании рассмотрены ключевые целевые показатели социально-экономического развития Бухарской области на 2026 год. Президент поставил задачу довести объем валового регионального продукта до 102,1 трлн сумов, достигнув роста на 9,1%, нарастить промышленность на 9,1%, сельское хозяйство на 5,9%, сферу услуг на 20,1%. Предусмотрено сокращение уровня безработицы и бедности до 2%, а также обеспечить источниками дохода 381,5 тыс. человек.
Глава государства подчеркнул, что потенциал Бухары следует использовать для стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест, повышения доходов населения и улучшения инфраструктуры.
С этой целью будут реализованы адресные меры по превращению городов Бухары и Кагана, а также Алатского, Пешкунского, Каракульского, Шафирканского, Гиждуванского и Караулбазарского районов в территории, свободные от безработицы и бедности.
В сфере инвестиций и экспорта поставлена задача освоить в 2026 году $3,3 млрд иностранных инвестиций, обеспечить экспорт на $1,5 млрд и реализовать инвестпроекты общей стоимостью $9,2 млрд.
Особое внимание уделено вопросам развития промышленности.
Как отмечалось, в разрезе отраслей промышленности сформирован 61 крупный проект на $2,2 млрд. В результате планируется создать 18 тыс. новых рабочих мест, увеличить объем промышленности на душу населения с 25,6 млн сумов до 29,6 млн сумов.
В Каганском районе планируется наладить производство 80 тыс. электромобилей и гибридных автомобилей в год. Стоимость проекта составит $350 млн, будет создано 500 рабочих мест.
Кроме того, предусматривается реализовать проект стоимостью $220 млн по производству бензола, толуола, ксилола, пентана, гексана, битума и хлорида кальция методом пиролиза в Бухарском районе, расширить производство бензина АИ-91 и АИ-92 в рамках проекта стоимостью $85 млн в Караулбазарском районе, а также наладить изготовление бумажной и картонной продукции в Каганском районе.
Обсуждались также планы по производству 100 тыс. тонн минеральных удобрений в год в Караулбазарском районе и расширению выпуска гипсокартона в Каганском районе.
Определены приоритетные направления для новых производственных мощностей, которые будут размещены на свободных земельных участках в 61 действующей промышленной зоне.
"В городе Бухаре и Бухарском районе приоритет будет отдан пищевой и мебельной, в Вабкенте — кожевенной и текстильной, в Кагане и Караулбазаре — нефтехимической, в Шафиркане и Пешку — фармацевтической и пищевой промышленности, в Гиждуване — отрасли строительных материалов", — озвучено на совещании.
Отмечено, что за счет внедрения современных технологий землепользования и ирригационных систем в сельское хозяйство можно освоить и ввести в оборот 100 тыс. гектаров земли. Это значительно повысит экономическую активность региона и экспортный потенциал.
На совещании также обсудили новые подходы к продуктивному использованию 3 млн гектаров пастбищ области, развитию животноводства и расширению площадей кормовых культур.
В текущем году планируется полностью засеять кормовыми культурами 59,2 тыс. гектаров. Кроме того, в планах реализовать 82 проекта животноводства стоимостью 454 млрд сумов, планируется завезти в этих целях 20 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, 30 тыс. голов овец и 200 лошадей.
Определены конкретные задачи и в сферах хлопководства, зерноводства и рационального использования воды.
В частности, в 2026 году планируется довести урожайность хлопка до 52 центнеров, зерновых культур — до 100 центнеров с гектара, улучшить водоснабжение и мелиоративное состояние на площади 96,8 тыс. гектаров, сэкономить 453,5 млн кубометров воды и завезти 742 единицы сельхозтехники.
Рассмотрено предложение о создании в каждом районе современных мини-ферм, рассчитанных на 50 голов племенного крупного рогатого скота.
В рамках этой программы будет реализовано 110 проектов и завезено 5,5 тыс. голов племенного скота, создано 3 750 новых рабочих мест и сформированы мощности для производства дополнительно 51,5 тыс. тонн молока.
Речь также шла о подготовке кадров.
Для этого планируется открыть совместный факультет с австрийским университетом Кремса и передать в управление этого вуза Бухарский техникум туризма и культурного наследия. Подчеркнута необходимость организации системы подготовки специалистов и переподготовки управленческих кадров полностью на основе дуального образования. Этот университет также будет содействовать разработке новой модели управления круглосуточными улицами, создаваемыми в Бухаре.
В сфере услуг и обеспечения занятости населения намечено реализовать 49 проектов на основе специализации махаллей, создать 33 улиц торговли и сервиса, 2 прибрежных и 10 придорожных зон, 4 туристических махалли. На эти цели направят суммарно 12,5 трлн сумов финансовых ресурсов, в том числе 7,5 трлн сумов будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса.
Президент поручил максимально задействовать потенциал Бухарской области, превратить инициативы в проекты и обеспечить результаты в инвестициях, промышленности, сельском хозяйстве, туризме и инфраструктуре.