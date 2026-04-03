Экзамен для работы в России: сколько стоит и как проходит в Ташкенте
С начала 2026 года тысячи граждан Узбекистана проходят обязательный экзамен для работы в России. Тестирование включает язык, историю и право РФ, большинство успешно его сдают. В ближайшее время ожидается запуск удобной онлайн-записи.
2026-04-03T20:29+0500
20:00 03.04.2026 (обновлено: 20:29 03.04.2026)
Эксклюзив
С начала 2026 года тысячи граждан Узбекистана проходят обязательный экзамен для работы в России. Тестирование включает язык, историю и право РФ. В ближайшее время ожидается запуск удобной онлайн-записи.
Более 3 тысяч граждан Узбекистана уже сдали экзамен для работы в России с начала 2026 года.
Тестирование проходит в Ташкенте — на базе представительства РУДН. Экзамен включает русский язык, историю и законодательство России и необходим для получения патента на работу.
По данным Международного центра подготовки и тестирования иностранных граждан, около 67% кандидатов успешно проходят тестирование. Сертификат можно получить в день сдачи, а сам экзамен проводят ежедневно в три смены.
Пока его сдают только кандидаты, отобранные работодателями, однако в ближайшее время появится возможность самостоятельной записи через онлайн-платформу.
