"Кухня Центральной Азии": выставка манги Каору Мори в Ташкенте
В Ташкенте открылась выставка манги всемирно известной японской художницы Каору Мори. Проект "Кухня Центральной Азии" объединяет искусство, гастрономию и культурный диалог между Японией и странами региона.
2026-04-03T18:15+0500
2026-04-03T18:20+0500
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана состоялось открытие выставки манги "Кухня Центральной Азии" знаменитой японской мангаки Каору Мори.Экспозиция проходит в рамках международного фестиваля "Японская весна", который на протяжении 16 лет организует казахстанский гуманитарный фонд "Дегдар" при поддержке Japan Tobacco International (JTI Kazakhstan), Международного караван-сарая культуры и Общества дружбы "Узбекистан – Япония". Фестиваль направлен на популяризацию японской и мировой культуры через концерты, выставки, кинопоказы и образовательные встречи.Манга "Кухня Центральной Азии" была создана Каору Мори при поддержке Министерства иностранных дел Японии в честь развития диалога "Япония + Центральная Азия". В центре сюжета — девушки из стран региона, которые знакомят японскую подругу с традиционной кухней своих народов. Подробные описания рецептов делают произведение не только художественным, но и познавательным, превращая его в своеобразный культурный гид.Выставка демонстрирует оригинальные иллюстрации, раскрывающие богатство гастрономических традиций и культурных особенностей стран Центральной Азии. Через образы героинь и визуальный язык манги автор подчеркивает как сходство культур, так и их уникальность.Каору Мори — всемирно признанная художница, прославившаяся благодаря манге "Эмма" и "История невесты", действие которой разворачивается в Центральной Азии. Ее творчество отличается вниманием к деталям, исторической точностью и глубоким интересом к культуре региона.Выставка "Кухня Центральной Азии" наглядно демонстрирует, что искусство не знает границ и способно объединять народы через общие ценности, традиции и человеческие истории.Экспозиция будет открыта для посетителей до 12 апреля 2026 года.
18:15 03.04.2026 (обновлено: 18:20 03.04.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана состоялось открытие выставки манги "Кухня Центральной Азии" знаменитой японской мангаки Каору Мори.
"Манга “Кухня Центральной Азии” превращает кулинарные традиции в язык культурного диалога, объединяя страны через искусство и повседневные истории", — говорит директор Общества дружбы "Узбекистан – Япония" Гаяне Матевосян.

Манга "Кухня Центральной Азии" была создана Каору Мори при поддержке Министерства иностранных дел Японии в честь развития диалога "Япония + Центральная Азия". В центре сюжета — девушки из стран региона, которые знакомят японскую подругу с традиционной кухней своих народов.
"Выставка Каору Мори — это пример того, как художественный образ способен стереть границы и показать единство культур при сохранении их уникальности", — подчеркнула Гаяне Матевосян.

