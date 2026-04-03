Поезд Челябинск – Москва сошел с рельсов: пострадали 24 человека

Утром 3 апреля на станции "Бряндино" в Ульяновской области произошел сход 7 вагонов пассажирского поезда сообщением Челябинск — Москва.

2026-04-03T15:05+0500

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. При сходе вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области пострадали 24 человека, в том числе 4 несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.ЧП произошло ранним утром 3 апреля около станции Бряндино. С рельсов сошли семь вагонов поезда, следовавшего из Челябинска в Москву. Из них эвакуировали всех пассажиров, включая 65 детей.Всего состав перевозил 412 человек. Среди них были музыканты группы "Демо", они не пострадали и ждут транспорт до Уфы, где у них запланирован концерт. Также среди пассажиров оказались семь юных фехтовальщиков из Челябинской области, они целы.Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения. К месту происшествия прибыли спасатели, медики, следователи и криминалисты.Для ликвидации последствий также направили спецпоезда из Ульяновска, Бугульмы, Сызрани и Рузаевки и вагоны для перевозки пассажиров. Прокуратура начала проверку, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

