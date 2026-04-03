https://uz.sputniknews.ru/20260403/poezd-chelyabinskmoskva-soshyol-s-relsov-postradali-24-cheloveka-56696069.html
Поезд Челябинск – Москва сошел с рельсов: пострадали 24 человека
Sputnik Узбекистан
Утром 3 апреля на станции "Бряндино" в Ульяновской области произошел сход 7 вагонов пассажирского поезда сообщением Челябинск — Москва.
2026-04-03T15:05+0500
поезд
россия
чп
челябинск
москва
пассажиры
следственный комитет рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/03/56693469_0:39:797:487_1920x0_80_0_0_1291736a325f46e90bc202a6ad3141bf.jpg
россия
челябинск
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/03/56693469_48:0:748:525_1920x0_80_0_0_adfe6204ec510ada3e42cf87bce8be3c.jpg
Кадры с места схода вагонов в Ульяновской области
Sputnik Узбекистан
Кадры с места схода вагонов в Ульяновской области
2026-04-03T14:56+0500
true
PT0M07S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:56 03.04.2026 (обновлено: 15:05 03.04.2026)
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. При сходе вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области пострадали 24 человека, в том числе 4 несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"С места происшествия <...> в больницы региона эвакуируются 24 пострадавших, в том числе четверо детей. Тяжелых нет, все, предварительно, в состоянии средней и легкой степени тяжести. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава", — рассказал он.
ЧП произошло ранним утром 3 апреля около станции Бряндино. С рельсов сошли семь вагонов поезда, следовавшего из Челябинска в Москву. Из них эвакуировали всех пассажиров, включая 65 детей.
Всего состав перевозил 412 человек. Среди них были музыканты группы "Демо", они не пострадали и ждут транспорт до Уфы, где у них запланирован концерт. Также среди пассажиров оказались семь юных фехтовальщиков из Челябинской области, они целы.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения. К месту происшествия прибыли спасатели, медики, следователи и криминалисты.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов 7 пассажирских вагонов по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий также направили спецпоезда из Ульяновска, Бугульмы, Сызрани и Рузаевки и вагоны для перевозки пассажиров. Прокуратура начала проверку, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.