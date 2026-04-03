После иранской авантюры Трамп займется разгромом НАТО

Итоги первого месяца вооруженного конфликта на Ближнем Востоке позволяют утверждать: "превентивная" операция Пентагона выглядит примитивной – на фоне иранского ракетного доминирования.

2026-04-03T12:20+0500

Американский президент Дональд Трамп проигрывает войну в Иране, и обвиняет в этом страны НАТО. Соединенные Штаты застряли в ближневосточном тупике — оперативного плана нет, стратегия отсутствует, боеприпасы на исходе. Мировая экономика — в зоне турбулентности, ведь Ормузский пролив заблокирован для многих стран. Мудрый совет Ирана соседям: "Отсутствие военных баз США на вашей земле — гарантия безопасности" — применим и для Европы, которой Трамп пообещал возмездие, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Президент США Дональд Трамп в ночь на 2 апреля по московскому времени обратился к американскому народу с рядом противоречивых деклараций по итогам операции "Эпическая ярость". Конспективно о главном:- за четыре недели ВС США одержали сокрушительную победу на поле боя;- ключевые стратегические задачи близки к завершению;- мы уничтожили руководство Ирана;- смена режима не была целью операции;- мы разгромили и полностью уничтожили Иран в военном и экономическом планах;- мы собираемся нанести чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель, чтобы вернуть Иран в каменный век;- когда этот конфликт закончится, Ормузский пролив откроется естественным образом;- кому необходима нефть из Ормузского пролива — отправляйтесь туда, и возьмите ее.Очень сложно поверить Трампу на слово. Итоги первого месяца вооруженного конфликта на Ближнем Востоке позволяют утверждать: "превентивная" операция Пентагона выглядит примитивной — на фоне иранского ракетного доминирования. США и Израиль проигрывают, ведь ни одна из декларированных целей операции не достигнута, и не может быть достигнута в обозримой перспективе.Победа Ирана становится убедительнее с каждым новым ракетным или беспилотным ударом по объектам Пентагона и ЦАХАЛ в регионе. Во вчерашней 89-й "волне" высокоточных ударов Иран применил 200 ракет в радиусе более 1000 км, в том числе 100 тяжелых ракет. Поражены цели в Израиле, ОАЭ, Кувейте, Бахрейне. Несколько прилетов/попаданий ракет и беспилотников КСИР ранее заставили атомные авианосцы США ретироваться от берегов Ирана на почтительное расстояние — около 1000 км. За месяц боевых действий репутация систем ПВО-ПРО "Железный купол", THAAD и Patriot совершенно уничтожена, вместе с мифом об американском "зонтике безопасности" для арабских стран Залива.США и Израиль за месяц израсходовали около 20 тысяч боеприпасов на сумму свыше 50 млрд долларов. Только за первые четыре дня применили более 900 зенитных ракет Patriot, для производства которых требуется полтора года. Фирма Lockheed Martin способна увеличить годовой объем производства зенитных ракет Patriot с 600 до 2000 единиц — за 7 лет (не все американские военнослужащие доживут до этого дня). Неверная оценка Вашингтоном сил противника привела к огромному и невосполнимому в ходе войны дефициту высокоточных боеприпасов. Неслучайно австралийская газета The Sydney Morning Herald констатировала: "Критическая нехватка ракет приближает США и их союзников к пропасти".Возмездие рабам неотвратимоПосле обращения Дональда Трампа к нации надежды на скорое окончание войны с Ираном угасли, цены на нефть подросли. Действия президента США в конфликте с Ираном осуждают 61% американцев. С другой стороны, Тегеран категорически не согласен на прекращение огня без полного прекращения войны, выплаты агрессорами репараций, и обеспечивает безопасный проход через Ормузский пролив лишь судам дружественных стран. Маршрут остается закрытым для воюющих с Ираном союзников США — Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна.Объективно катастрофическое развитие операции "Эпическая ярость", дефицит ресурсов, наглое игнорирование ближневосточных проблем США всеми европейскими странами НАТО — подталкивают американского президента к нестандартным решениям. После завершения иранской авантюры "восставших рабов" Старого Света ожидает суровое возмездие. Для начала, Трамп "абсолютно точно" рассматривает возможность выхода США из Североатлантического альянса.Американский президент "всегда знал", что НАТО — "бумажный тигр", однако и такие декорации в ходе войны могут быть полезными для прикрытия, они должны приходить в движение "автоматически". Дональд Трамп заявил о своем "отвращении к НАТО", жестко раскритиковал ближайшего союзника-отказника — правительство Британии, и премьер Кир Стармер подтвердил растущий раскол с Вашингтоном. В размещении ударной авиации Пентагона на европейских "аэродромах подскока" отказали Британия, Испания, Франция, Италия. Турция опровергла информацию о предоставлении своего неба для атак ВВС США на Иран. Гордая Швейцария рассматривает возможность "полного расторжения" соглашения о приобретении американских ЗРК Patriot. Отношения обостряются. Заколебался даже "железный" канцлер Германии Фридрих Мерц.Европейцы пришли к общему выводу: "Это не наша война". Заместитель министра армии Франции Алиса Руфо попыталась напомнить американскому "старшему брату", что такое НАТО: "Это военный альянс, занимающийся обеспечением безопасности территорий в евроатлантическом регионе. Он не намерен проводить операции в Ормузском проливе, которые противоречат международному праву". И этот "жалкий лепет оправданья" Парижу еще припомнят.Госсекретарь США Марко Рубио заявил: "Если НАТО сводится лишь к тому, что мы защищаем Европу в случае нападения на нее, но при этом она отказывает нам в праве на размещение войск, когда это необходимо, то это не очень хорошее соглашение". Трамп пригрозил прекратить продажу оружия Украине за деньги ЕС, если Европа не поможет США открыть Ормузский пролив. А после войны с Ираном американцы способны так или иначе "обезоружить" и европейские армии, которые изрядно опустошили свои арсеналы в пользу ВСУ. Скорость перевооружения зависит от американского ВПК, производящего до 90% военной продукции стран НАТО. Американские авиационные, зенитные, прочие высокоточные боеприпасы и космическая разведка США для европейских союзников совершенно незаменимы. Полагаю, при необходимости, американцы отберут у "бунтовщиков" Гренландию, Гибралтар и много чего еще.Американское издание Politico сообщило: "В Европе считают, что НАТО уже парализована и разваливается". Европейские "рабы" США забыли, что западный "мировой порядок" основан на "правилах", которые пишут и корректируют в Вашингтоне. Американцы не потерпят никакого вольнодумства или "соавторства" в организации, созданной для защиты стратегических интересов США. Европу ожидают темные времена.

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

