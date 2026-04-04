Джавохир Синдаров обыграл Хикару Накамуру на Турнире претендентов FIDE

Гроссмейстер из Узбекистана стал первым игроком в истории шахмат, стартовавшим в турнире с 4,5 очками из 5 возможных, а также впервые в своей карьере поднялся в топ-5 мирового рейтинга.

2026-04-04T10:48+0500

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На проходящем на Кипре Турнире претендентов ФИДЕ, дающем шанс сыграть за мировой титул, узбекский гроссмейстер Джавохир Синдаров продолжает впечатлять шахматный мир.Накануне, в пятом туре он одержал победу черными фигурами над одним из главных фаворитов турнира, американцем Хикару Накамурой, после чего Накамура опустился с 2-го на 3-е место. Накамура считался вторым претендентом на победу после Фабиано Каруаны, которого Синдаров также обыграл днем ранее.Это уже четвертая победа Синдарова на турнире. После пяти туров он набрал 4,5 очка из 5 возможных и продолжает удерживать единоличное лидерство. Все фавориты турнира — Каруана, Прагнанандха, Накамура — к концу пятого тура уже проиграли Джавохиру.Более того, Синдаров три тура подряд признавался "Лучшим игроком тура". Он стал первым шахматистом в истории Турниров претендентов, который продемонстрировал такой впечатляющий старт.Стоит отметить, что на старте турнира Джавохир занимал 20-е место в мировом рейтинге, а после четырех побед поднялся на 5-е место, что означает исторический момент: впервые в топ-5 мира окажутся два узбекских шахматиста.В следующем туре, который состоится 4 апреля, узбекский гроссместер сыграет против китайца Вэй И.Турнир претендентов FIDE 2026 проходит на Кипре с 28 марта по 16 апреля. В нем участвуют 8 сильнейших гроссмейстеров планеты, среди которых американцы Хикару Накамура, Фабиано Каруана и узбекистанец Джавохир Синдаров. Участники сражаются в формате двух кругов (14 туров). Турнир является заключительным этапом серии турниров для определения претендента, который должен будет сыграть с действующим чемпионом мира — индийцем Гукешем Доммараджу. Общий призовой фонд турнира составляет 700 тыс. евро.

