В первые два месяца 2026 года Узбекистан посетили почти 12 тысяч иностранных пациентов

Чаще всего лечиться в Узбекистан приезжали граждане Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана и РФ.

2026-04-04T12:58+0500

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе–феврале 2026 года в Узбекистан с целью лечения прибыло 11 876 иностранных граждан.Чаще всего республику с целью поправить здоровье посещали жители соседнего Таджикистана — 7 562 человека.В пятерку также вошли граждане Кыргызстана (2 530), Казахстана (1 212), Афганистана (338 человек) и России (208).Ранее Нацкомитет сообщал, что в 2025 году в Узбекистан на лечение прибыло 80 653 иностранных гражданина.В декабре прошлого года в своем послании к Сенату и народу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2026 году на на развитие сферы здравоохранения будет выделено вдвое больше средств — 3,5 трлн сумов.Средства будут направлены на лечение инфарктов, инсультов, онкологических и неврологических заболеваний, других опасных неинфекционных болезней, а также на трансплантацию, вакцинацию и охрану здоровья матери и ребенка.

