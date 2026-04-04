https://uz.sputniknews.ru/20260404/pervye-dva-mesyatsa-2026-goda-uzbekistan-posetili-pochti-12-tysyach-inostrannyx-patsientov-56714247.html
В первые два месяца 2026 года Узбекистан посетили почти 12 тысяч иностранных пациентов
Sputnik Узбекистан
Чаще всего лечиться в Узбекистан приезжали граждане Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана и РФ.
2026-04-04T12:58+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56237088_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7d8611899ac97d1bdb717ea42e2bb246.jpg
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56237088_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_478d94e5202a378be5ffa29d318d3608.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:58 04.04.2026 (обновлено: 13:15 04.04.2026)
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
По данным
Национального комитета по статистике, в январе–феврале 2026 года в Узбекистан с целью лечения прибыло 11 876 иностранных граждан.
Чаще всего республику с целью поправить здоровье посещали жители соседнего Таджикистана — 7 562 человека.
В пятерку также вошли граждане Кыргызстана (2 530), Казахстана (1 212), Афганистана (338 человек) и России (208).
Ранее Нацкомитет сообщал, что в 2025 году в Узбекистан на лечение прибыло 80 653 иностранных гражданина.
В декабре прошлого года в своем послании к Сенату и народу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2026 году на на развитие сферы здравоохранения будет выделено вдвое больше средств — 3,5 трлн сумов.
Средства будут направлены на лечение инфарктов, инсультов, онкологических и неврологических заболеваний, других опасных неинфекционных болезней, а также на трансплантацию, вакцинацию и охрану здоровья матери и ребенка.