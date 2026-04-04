В Узбекистане наградили работников геологии ко Дню профессионального праздника
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ко Дню работников геологии президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ о награждении группы работников геологической отрасли. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба главы государства.
В документе отмечается, что представители отрасли награждаются за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие геологии полезных ископаемых, проведение исследований и разведки, выявление стратегически важных минеральных ресурсов, освоение новых месторождений с применением современных технологий, а также за подготовку квалифицированных кадров.
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган геолог" (Заслуженный геолог Республики Узбекистан) присвоено:
Муминову Толибжону Холиёровичу — главному геологу геологоразведочной экспедиции "Зирабулок" государственного предприятия "Навоийуран"
Эргашеву Элмуроду Хасановичу — заместителю председателя правления – главному геологу акционерного общества "Узбек геология кидирув"
орденом "Мехнат шухрати" награждены:
Нуралиев Рахмонали Азимович — буровик бурового участка Ташкентской центральной геологоразведочной экспедиции акционерного общества "Узбек геология кидирув"
Яллакабилов Гулом — ведущий гидрогеолог Центрально-Узбекистанской полевой гидрогеологической экспедиции государственного учреждения "Узбекгидрогеология"
орденом "Дустлик"
Богданов Александр Николаевич — начальник лаборатории геологии нефтяных и газовых месторождений и оценки перспективных объектов Института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений
Шукуров Носир Эгамович — начальник геохимической лаборатории Института геологии и геофизики имени Х. Абдуллаева
медалью "Шухрат"
Арипов Шахобиддин Пахритдинович — эксперт Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан
Жураев Шерали Изатиллоевич — директор по геологии и разведке государственного предприятия "Навоийуран"
Заиров Илхом Матазимович — водитель тяжелого грузового автомобиля филиала Автомобильного и технологического транспорта акционерного общества "Узбеккумир"
Сайитов Хамза Каххарович — машинист бульдозера Самаркандской центральной геологоразведочной экспедиции акционерного общества "Узбек геология кидирув"