https://uz.sputniknews.ru/20260405/dzyudo-diyora-keldiyorova-vozvraschaetsya-v-bolshoy-sport-56723318.html
Дзюдо: Диёра Келдиёрова возвращается в большой спорт
Sputnik Узбекистан
В настоящее время узбекистанская спортсменка занимается индивидуально
2026-04-05T13:35+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/05/56723151_0:258:600:596_1920x0_80_0_0_73d75466a5266c7ca013fea15b8458e4.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова возвращается в большой спорт, сообщает НОК.После Олимпиады Париж-2024 спортсменка стала мамой и приступила к тренировкам после почти двухлетнего перерыва."Да, я возвращаюсь в большой спорт. После долгого перерыва сразу присоединиться к учебно-тренировочным сборам команды сложно. Поэтому сейчас тренируюсь отдельно. В каком старте приму участие? Пока не могу сказать точно. Если сумею восстановить спортивную форму, возможно, выступлю на Азиатских играх. Если не успею — планирую принять участие в одном из последующих соревнований", — сказала спортсменка.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/05/56723151_0:260:600:710_1920x0_80_0_0_004a9c12671108ab5609a80ead72f93b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
“Чемпионка летних Олимпийских игр Париж-2024 по дзюдо Диёра Келдиёрова после длительного перерыва возобновила тренировки. В настоящее время спортсменка занимается индивидуально”, — говорится в сообщении.
После Олимпиады Париж-2024 спортсменка стала мамой и приступила к тренировкам после почти двухлетнего перерыва.
"Да, я возвращаюсь в большой спорт. После долгого перерыва сразу присоединиться к учебно-тренировочным сборам команды сложно. Поэтому сейчас тренируюсь отдельно. В каком старте приму участие? Пока не могу сказать точно. Если сумею восстановить спортивную форму, возможно, выступлю на Азиатских играх. Если не успею — планирую принять участие в одном из последующих соревнований", — сказала спортсменка.