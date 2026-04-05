https://uz.sputniknews.ru/20260405/dzyudo-diyora-keldiyorova-vozvraschaetsya-v-bolshoy-sport-56723318.html

Дзюдо: Диёра Келдиёрова возвращается в большой спорт

В настоящее время узбекистанская спортсменка занимается индивидуально

2026-04-05T13:35+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

диёра келдиёрова

тренировка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/05/56723151_0:258:600:596_1920x0_80_0_0_73d75466a5266c7ca013fea15b8458e4.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова возвращается в большой спорт, сообщает НОК.После Олимпиады Париж-2024 спортсменка стала мамой и приступила к тренировкам после почти двухлетнего перерыва."Да, я возвращаюсь в большой спорт. После долгого перерыва сразу присоединиться к учебно-тренировочным сборам команды сложно. Поэтому сейчас тренируюсь отдельно. В каком старте приму участие? Пока не могу сказать точно. Если сумею восстановить спортивную форму, возможно, выступлю на Азиатских играх. Если не успею — планирую принять участие в одном из последующих соревнований", — сказала спортсменка.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

диёра келдиёрова узбекистан спортсменка возвращение большой спорт