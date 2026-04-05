Дзюдо: Диёра Келдиёрова возвращается в большой спорт
2026-04-05T13:35+0500
13:35 05.04.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова возвращается в большой спорт, сообщает НОК.
“Чемпионка летних Олимпийских игр Париж-2024 по дзюдо Диёра Келдиёрова после длительного перерыва возобновила тренировки. В настоящее время спортсменка занимается индивидуально”, — говорится в сообщении.
После Олимпиады Париж-2024 спортсменка стала мамой и приступила к тренировкам после почти двухлетнего перерыва.
"Да, я возвращаюсь в большой спорт. После долгого перерыва сразу присоединиться к учебно-тренировочным сборам команды сложно. Поэтому сейчас тренируюсь отдельно. В каком старте приму участие? Пока не могу сказать точно. Если сумею восстановить спортивную форму, возможно, выступлю на Азиатских играх. Если не успею — планирую принять участие в одном из последующих соревнований", — сказала спортсменка.
