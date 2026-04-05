Город света, зелени и обновления — фото весеннего Ташкента
Весна в Ташкенте — это время, когда город меняет ритм и настроение. Улицы наполняются светом, парки — людьми, а воздух — ароматами цветущих деревьев. В новой фотосерии — живой и обновленный Ташкент, каким его видят жители каждый день.
2026-04-05T18:10+0500
весна
фото
фотолента
ташкент
ташкент весна цветение сакура городской пейзаж архитектура парки природа в городе прогулки узбекистан зеленый город фотопроект фото фотолента
18:10 05.04.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкентские куранты
Ташкентские куранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2026
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. С первыми по-настоящему теплыми днями Ташкент словно оживает заново. Зелень стремительно заполняет улицы и дворы, а цветущие деревья превращают городские пространства в уютные прогулочные маршруты. Аллеи становятся местом встреч, отдыха и неспешных разговоров.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ тени цветущих деревьев
В кадре — повседневная жизнь города: люди, идущие по делам, студенты и семьи, отдыхающие на скамейках, прохожие, останавливающиеся, чтобы сделать фото под розовыми кронами.
© Sputnik / Бахром ХатамовСвет и лепестки
Весна здесь — не только природное явление, но и социальное: город становится более открытым и живым.
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент. Геометрия фасада
© Sputnik / Бахром ХатамовСакура расцвела
© Sputnik / Бахром ХатамовАллея в весеннем цвету
© Sputnik / Бахром ХатамовЦветение
© Sputnik / Бахром ХатамовГород среди деревьев
© Sputnik / Бахром ХатамовГородская прогулка
Архитектура Ташкента в это время особенно выразительна. Современные здания, исторические фасады и широкие проспекты утопают в зелени, создавая гармоничное сочетание города и природы.
© Sputnik / Бахром ХатамовСквозь зелень к куполам
Панорамы открывают Ташкент как один из самых зеленых мегаполисов региона — просторный, светлый и динамичный.
© Sputnik / Бахром ХатамовПамять лепестков
© Sputnik / Бахром ХатамовГоризонты мегаполиса
© Sputnik / Бахром ХатамовОдуванчики в парке
© Sputnik / Бахром ХатамовПанорама центра Ташкента
Отдельное внимание привлекают детали: мягкий свет сквозь лепестки, одуванчики на молодой траве, тени деревьев на тротуарах. Эти моменты формируют атмосферу, в которой хочется задержаться — пусть даже ненадолго.
