Город света, зелени и обновления — фото весеннего Ташкента

Весна в Ташкенте — это время, когда город меняет ритм и настроение. Улицы наполняются светом, парки — людьми, а воздух — ароматами цветущих деревьев. В новой фотосерии — живой и обновленный Ташкент, каким его видят жители каждый день.

2026-04-05T18:10+0500

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. С первыми по-настоящему теплыми днями Ташкент словно оживает заново. Зелень стремительно заполняет улицы и дворы, а цветущие деревья превращают городские пространства в уютные прогулочные маршруты. Аллеи становятся местом встреч, отдыха и неспешных разговоров.В кадре — повседневная жизнь города: люди, идущие по делам, студенты и семьи, отдыхающие на скамейках, прохожие, останавливающиеся, чтобы сделать фото под розовыми кронами. Весна здесь — не только природное явление, но и социальное: город становится более открытым и живым.Архитектура Ташкента в это время особенно выразительна. Современные здания, исторические фасады и широкие проспекты утопают в зелени, создавая гармоничное сочетание города и природы. Панорамы открывают Ташкент как один из самых зеленых мегаполисов региона — просторный, светлый и динамичный.Отдельное внимание привлекают детали: мягкий свет сквозь лепестки, одуванчики на молодой траве, тени деревьев на тротуарах. Эти моменты формируют атмосферу, в которой хочется задержаться — пусть даже ненадолго.

