Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива
Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива
Цель — оперативное решение вопросов, возникающих у инвесторов в процессе деятельности на рынке республики
2026-04-05T16:10+0500
2026-04-05T16:10+0500
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел рабочую встречу с руководителями крупнейших корпораций стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (GCC) и их международными партнерами, сообщает пресс-служба МИПТ.Участниками диалога стали представители крупнейших корпораций, включая ACWA Power, Masdar, Vision Invest, DataVolt, Saudi Tabreed, TAQA WS, Metito Utilities и другие.Цель — оперативное решение вопросов, возникающих у инвесторов в процессе деятельности на рынке республики.Помимо этого, речь шла о развитии технической и транспортной инфраструктуры. Предметом обсуждения также стали градостроительные регламенты и условия интеграции новых мощностей в единую сеть, что позволит обеспечить стабильную реализацию инвестиционных инициатив в столице и регионах Узбекистана.По итогам встречи сформировали рабочие группы, которые подготовят предложения по внесению изменений в законодательство для улучшения инвестиционного климата.
мипт узбекистан встреча компании страны залива
мипт узбекистан встреча компании страны залива

Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива

© Пресс-служба МИПТ РУз.Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива
Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2026
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Цель — оперативное решение вопросов, возникающих у инвесторов в процессе деятельности на рынке республики.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел рабочую встречу с руководителями крупнейших корпораций стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (GCC) и их международными партнерами, сообщает пресс-служба МИПТ.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива
Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2026
Глава МИПТ Узбекистана встретился с руководителями ведущих компаний стран Залива
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Участниками диалога стали представители крупнейших корпораций, включая ACWA Power, Masdar, Vision Invest, DataVolt, Saudi Tabreed, TAQA WS, Metito Utilities и другие.
Цель — оперативное решение вопросов, возникающих у инвесторов в процессе деятельности на рынке республики.
“Стороны детально рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных инициатив, уделив особое внимание мерам налогового стимулирования и совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства. Проанализированы финансово-экономические параметры текущих проектов и намечены пути оптимизации регуляторной среды для обеспечения их эффективного исполнения”, — говорится в сообщении.
Помимо этого, речь шла о развитии технической и транспортной инфраструктуры. Предметом обсуждения также стали градостроительные регламенты и условия интеграции новых мощностей в единую сеть, что позволит обеспечить стабильную реализацию инвестиционных инициатив в столице и регионах Узбекистана.
По итогам встречи сформировали рабочие группы, которые подготовят предложения по внесению изменений в законодательство для улучшения инвестиционного климата.
