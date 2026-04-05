Врач: признаки заболевания сердца у детей
В возрасте от 3 до 10 лет организм растет быстро, и нагрузки на сердце увеличиваются
2026-04-06T09:02+0500
22:01 05.04.2026 (обновлено: 09:02 06.04.2026)
Быстрая утомляемость, обмороки и даже боли в животе могут свидетельствовать о заболеваниях сердца у детей в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на кандидата медицинских наук, детского кардиолога Светлану Шмулевич.
По ее словам, в возрасте от 3 до 10 лет организм растет быстро, и нагрузки на сердце увеличиваются. Родители часто списывают проблемы на "перерастание" или "нежелание заниматься физкультурой". Но есть признаки, на которые стоит обратить внимание.
"Быстрая утомляемость. Если ваш активный ребенок вдруг просится на ручки, постоянно садится на лавочке во время прогулки, отстает от сверстников в подвижных играх не потому, что ленится, а потому что "устал ножками", это требует консультации врача", — предупредила детский кардиолог.
Она отметила, что самым грозным симптомом являются необъяснимые обмороки (синкопе).
"Если ребенок потерял сознание на фоне бега, эмоционального всплеска (испуг, смех) или в душном помещении, исключать кардиогенную причину (синдром удлиненного интервала QT, аритмии) нужно в первую очередь", — пояснила Шмулевич.
Также должны насторожить и жалобы на сердцебиение.
"Дети 5–7 лет могут четко сказать: "Сердце стучит как барабан", "Выпрыгивает", "Стучит в горле". Эпизоды внезапного учащения пульса, даже если они проходят сами — показание к суточному мониторированию ЭКГ (Холтер)", — пояснила врач.
Она также советует не игнорировать боли в животе.
"Малыши не умеют локализовать боль. При миокардитах (воспалении сердечной мышцы) или некоторых пороках они жалуются на "живот", тошноту. Если педиатр исключил отравление и гастрит, но ребенок при этом бледный и вялый покажите его кардиологу", — заключила доктор.