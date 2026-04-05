Врач: признаки заболевания сердца у детей

В возрасте от 3 до 10 лет организм растет быстро, и нагрузки на сердце увеличиваются

2026-04-05T22:01+0500

2026-04-06T09:02+0500

Быстрая утомляемость, обмороки и даже боли в животе могут свидетельствовать о заболеваниях сердца у детей в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, детского кардиолога Светлану Шмулевич.По ее словам, в возрасте от 3 до 10 лет организм растет быстро, и нагрузки на сердце увеличиваются. Родители часто списывают проблемы на "перерастание" или "нежелание заниматься физкультурой". Но есть признаки, на которые стоит обратить внимание.Она отметила, что самым грозным симптомом являются необъяснимые обмороки (синкопе).Также должны насторожить и жалобы на сердцебиение.Она также советует не игнорировать боли в животе."Малыши не умеют локализовать боль. При миокардитах (воспалении сердечной мышцы) или некоторых пороках они жалуются на "живот", тошноту. Если педиатр исключил отравление и гастрит, но ребенок при этом бледный и вялый покажите его кардиологу", — заключила доктор.

