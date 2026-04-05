Трамп сделал в Иране последнюю ошибку — и это очень опасно для России

Похоже, что Трамп и его ближайшие советники все же пришли к выводу, что операция против Ирана была ошибкой, пишет колумнист РИА Новости. 05.04.2026, Sputnik Узбекистан

2026-04-05T12:20+0500

Похоже, что Трамп и его ближайшие советники все же пришли к выводу, что операция против Ирана была ошибкой, пишет колумнист РИА Новости.С одним уточнением: ошибка — не сама агрессия, а недооценка сил и средств, требовавшихся для успешного выполнения всех задач миссии.Сейчас в США демократы — противники Трампа пахнут шампанским и одуванчиками: ненавистный им Дональд наломал столько дров внутри и за пределами страны, что ими можно растопить километровые льды Гренландии. Фиаско Трампа в Иране, по их ощущениям, — это та самая тарелочка с голубой каемочкой, на которой они получат победу и в конгрессе, и на следующих президентских выборах.Но самое интересное заключается в том, что они на месте Трампа сделали бы то же самое.На данный момент существует определенная вероятность, что американские силы уйдут из Персидского залива, оставив его раскупорку обескураженным нефтяным монархиям. Есть и вариант с наземной операцией — но она почти наверняка будет также неудачной. В любом случае американцы рано или поздно уйдут, но только чтобы потом прийти опять.Как написал военный аналитический журнал Small Wars Journal, война США с Ираном "представляет собой одну из самых стратегически ошибочных военных кампаний США последних десятилетий": все планирование основывалось на "опасно оптимистичных предпосылках о хрупкости Ирана" и привело к "мультидоменной эскалации и росту нагрузки на ресурсы".Это подтверждает Bloomberg: по версии издания, "еще в начале операции удары выглядели как классическая кампания США, но спустя две-три недели возникло неожиданное напряжение против противника с военным бюджетом меньше ВВП Вермонта".Британский аналитический ресурс Global Geopolitics подводит итог: "устойчивость иранской государственной машины под ударами была существенно недооценена, и это требует перерасчета доктрин и ресурсных планов".Именно поэтому Трамп сначала запросил у конгресса дополнительные 200 миллиардов долларов на операцию в Иране, а на днях будет добиваться одобрения нового оборонного бюджета США. Согласно новым хотелкам Белого дома, и без того гигантский триллионный бюджет вырастет на 40 процентов — до 1,5 триллиона долларов, что превысит все военные траты всех президентов со Второй мировой войны.Одновременно с этим уже готовятся краники, через которые этот бюджет будут сливать.Пару недель назад Трамп провел закрытое совещание с шестью главными оборонными подрядчиками Пентагона, где он заставил их поклясться, что они смогут в самое ближайшее время учетверить объем производимой военной продукции, и на днях уже были подписаны конкретные соглашения. Boeing и Lockheed Martin заключили семилетний контракт на увеличение производства ракет PAC-3 MSE для систем Patriot (с 600 до двух тысяч ракет в год), а BAE Systems и Lockheed — на четырехкратный рост производства систем THAAD. Lockheed Martin также подписался на кратное увеличение производства высокоточных баллистических ракет PrSM.Очевидно, что все это совершенно непохоже на сливочное масло для возмущенных граждан США, но для "ястребов" в Вашингтоне это не имеет ни малейшего значения: дергающие за ниточки персонажи поняли, что просто нужно еще больше ракет, снарядов и бомб — в четыре, десять, сто раз больше, — и все будет хорошо.Кроме того, явно было принято решение кушать слона по частям, то есть временно уйти от концепции участия в нескольких параллельных конфликтах.А для этого нужно удалить от принятия решений всех, кто хоть как-то сомневается в новом курсе на сверхмилитаризацию.После ряда громких увольнений в кабинете Трампа (Кристи Ноэм "ушли" с поста министра внутренней безопасности, а Пэм Бонди — с поста генпрокурора) тучи начали сгущаться над головой изоляционистов. В частности, в полный рост ведутся разговоры о смещении главы нацразведки Тулси Габбард, ранее занимавшей ярко антивоенную позицию и которая недавно подтвердила на слушаниях в конгрессе, что Иран никакой явной опасности для США не представлял.Габбард — союзник главного антивойниста в команде Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса. Хотя сейчас он изо всех сил озвучивает, что операция в Иране была необходима, все понимают его истинную позицию. Как и Бонди, которую бросили на заведомо невыполнимые задачи, Вэнса только что назначили на расстрельное направление по выявлению финансовых махинаций в демократических штатах. Чем закончились громкие антииммиграционные рейды в тех же штатах, мы помним.Хотя демократы сейчас кричат, что никогда и ни за что не примут новый военный бюджет, он будет принят, как и все остальные, потому что в плане аппетита к войнам демократы и республиканцы похожи друг на друга больше, чем Чук и Гек.Для России это означает следующее.Сейчас на фоне неожиданных "иранских" сверхдоходов от нефтянки перед нами открывается окно возможностей, когда американцы будут лихорадочно копить силы для своей следующей авантюры, которая вполне может закончиться глобальным конфликтом. Во время этой музыкальной паузы США, скорее всего, сведут к нулю активность по Украине (в том числе любую материальную и финансовую помощь, которая, кстати исчезла из проекта нового бюджета Пентагона) и резко сократят военные поставки европейцам.И тут России нужно очень сильно подумать о двух корзинах, потому что украинская корзина должна быть по умолчанию, а вторая — стратегическая — нужна для подготовки к новому неизбежному витку военной напряженности с коллективным Западом: чтобы к моменту икс она была заполнена с хорошей горочкой.

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

