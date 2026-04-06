Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС подписал меморандум о сотрудничестве с российской ГК "Цифра"
Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон, направленное на развитие научно-образовательной и инновационной деятельности
2026-04-06T12:05+0500
сотрудничество
алмалыкский филиал ниту "мисис"
меморандум
россия
компания
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС подписал меморандум о сотрудничестве с российской ГК "Цифра", сообщает пресс-служба вуза.
“На площадке головного вуза НИТУ МИСИС состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Алмалыкским филиалом НИТУ МИСИС и ГК "Цифра". Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон, направленное на развитие научно-образовательной и инновационной деятельности”, — говорится в сообщении.
В рамках достигнутых договоренностей стороны планируют создать в филиале современную научную лабораторию по искусственному интеллекту. Она станет центром прикладных исследований, разработки интеллектуальных решений и подготовки специалистов в области цифровых технологий.
ГК "Цифра" — одна из ведущих технологических компаний, специализирующихся на цифровизации промышленности. Компания разрабатывает и внедряет решения в области ИИ, анализа больших данных и автоматизации производственных процессов. Продукты "Цифры" активно используют на предприятиях горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслей для повышения эффективности, безопасности и устойчивости производства.
“Сотрудничество с таким индустриальным партнером открывает для Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС дополнительные возможности для развития научных исследований, интеграции образования с реальным сектором экономики и подготовки востребованных специалистов”, — говорится в сообщении.
Ожидают, что реализация совместных проектов будет способствовать ускоренному внедрению передовых цифровых технологий в промышленность и укреплению научного потенциала региона.