https://uz.sputniknews.ru/20260406/dlya-spetszadach-v-uzbekistane-poyavilas-novaya-aviakompaniiya-avion--56735760.html

Для спецзадач: в Узбекистане появилась новая авиакомпаниия AVION

Sputnik Узбекистан

В Минтрансе республики пояснили, что создание авиакомпании позволит выполнять основные проверки полностью за счет внутренних ресурсов

2026-04-06T14:15+0500

узбекистан

авиакомпания

самолет

лаборатория

безопасность

полеты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/06/56736046_5:0:1742:977_1920x0_80_0_0_f946a2e3bb27a0cdc99d4d3e694cf70a.png

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане создали новую авиакомпанию AVION для выполнения спецзадач, сообщает пресс-служба министерства траспорта.Авиапарк компании располагает самолетом-лабораторией, оснащенным оборудованием для оценки соответствия аэронавигационных систем международным требованиям и стандартам ИКАО.Создание собственного провайдера позволит выполнять основные проверки полностью за счет внутренних ресурсов — быстрее, точнее и технологичнее, — а также обеспечит высокий уровень независимого контроля, а значит, безопасность каждого полета, добавили в пресс-службе транспортного ведомства.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

узбекистан авиакомпания министерство транспорта