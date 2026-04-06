Для спецзадач: в Узбекистане появилась новая авиакомпаниия AVION
В Минтрансе республики пояснили, что создание авиакомпании позволит выполнять основные проверки полностью за счет внутренних ресурсов
2026-04-06T14:15+0500
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik
. В Узбекистане создали новую авиакомпанию AVION для выполнения спецзадач, сообщает
пресс-служба министерства траспорта.
“Центр "Узаэронавигация" открывает новое направление деятельности, получив сертификат эксплуатанта воздушного судна. В рамках этого этапа была создана авиакомпания AVION, специализирующаяся на проверке и калибровке радиотехнических средств и светосигнального оборудования аэродромов, а также на выполнении специальных задач”, — говорится в сообщении.
Авиапарк компании располагает самолетом-лабораторией, оснащенным оборудованием для оценки соответствия аэронавигационных систем международным требованиям и стандартам ИКАО.
Создание собственного провайдера позволит выполнять основные проверки полностью за счет внутренних ресурсов — быстрее, точнее и технологичнее, — а также обеспечит высокий уровень независимого контроля, а значит, безопасность каждого полета, добавили в пресс-службе транспортного ведомства.