https://uz.sputniknews.ru/20260406/eksperty-obsudili-vyzovy-v-sfere-mejdunarodnyx-avtoperevozok-56730956.html
Эксперты обсудили вызовы в сфере международных автоперевозок
Sputnik Узбекистан
Формат ЕАЭС+ позволил рассмотреть специфику взаимодействия евразийских перевозчиков с основными мировыми торговыми партнерами и определить точки роста дальнейшего сотрудничества
2026-04-06T11:00+0500
еаэс и узбекистан
грузоперевозки
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52950270_0:74:1495:915_1920x0_80_0_0_406b67513c2ed1b75e528bb4a9c99aeb.png
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Лидеры мнений транспортной отрасли обсудили вызовы международных автоперевозок, сообщает пресс-служба ЕЭК. Дискуссия по ключевым вопросам евразийской интеграции в сфере международных автомобильных грузоперевозок состоялась в ходе Партнерского диалога международных автомобильных перевозчиков стран Евразийского экономического союза в формате ЕАЭС+. Мероприятие прошло в рамках первого Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге.Речь шла о синхронизации таможенного и транспортного законодательства, особенностях осуществления грузоперевозок в текущих геополитических реалиях, сопряжении международных коридоров и маршрутов, цифровизации транспортной деятельности, переходе на электронный документооборот.В фокусе внимания также находились особенности осуществления международных автомобильных перевозок в регионе Большой Евразии. Формат ЕАЭС+ позволил рассмотреть специфику взаимодействия евразийских перевозчиков с основными мировыми торговыми партнерами и определить точки роста дальнейшего сотрудничества.По итогам встречи приняли Коммюнике, в котором зафиксировали договоренности и практические шаги по реализации мер, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли и укрепление евразийской транспортной связанности в условиях глобальных вызовов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52950270_88:0:1407:989_1920x0_80_0_0_43cadd0badc892f77e73f0c4aaee90b6.png
грузоперевозки, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк
"Перевозчики ЕАЭС существуют не в замкнутом пространстве, а фактически обеспечивают глобальную связанность в направлениях Север – Юг и Запад – Восток. Уверен, что взгляд наших мировых партнеров на перевозочный процесс позволит лучше понять национальную отраслевую специфику и улучшить транспортную связанность на евразийском пространстве", — подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
