Эксперты обсудили вызовы в сфере международных автоперевозок

Формат ЕАЭС+ позволил рассмотреть специфику взаимодействия евразийских перевозчиков с основными мировыми торговыми партнерами и определить точки роста дальнейшего сотрудничества

2026-04-06T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Лидеры мнений транспортной отрасли обсудили вызовы международных автоперевозок, сообщает пресс-служба ЕЭК. Дискуссия по ключевым вопросам евразийской интеграции в сфере международных автомобильных грузоперевозок состоялась в ходе Партнерского диалога международных автомобильных перевозчиков стран Евразийского экономического союза в формате ЕАЭС+. Мероприятие прошло в рамках первого Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге.Речь шла о синхронизации таможенного и транспортного законодательства, особенностях осуществления грузоперевозок в текущих геополитических реалиях, сопряжении международных коридоров и маршрутов, цифровизации транспортной деятельности, переходе на электронный документооборот.В фокусе внимания также находились особенности осуществления международных автомобильных перевозок в регионе Большой Евразии. Формат ЕАЭС+ позволил рассмотреть специфику взаимодействия евразийских перевозчиков с основными мировыми торговыми партнерами и определить точки роста дальнейшего сотрудничества.По итогам встречи приняли Коммюнике, в котором зафиксировали договоренности и практические шаги по реализации мер, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли и укрепление евразийской транспортной связанности в условиях глобальных вызовов.

