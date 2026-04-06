Мартовская инфляция в Узбекистане — инфографика
По данным Нацкомстата, инфляция в республике за третий месяц 2026-го достигла 0,6%
2026-04-06T18:30+0500
В марте 2026 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,6%, к декабрю 2025 года — 101,9%, в годовом выражении — 107,1%.Для сравнения: в марте 2025-го сводный ИПЦ составил 100,9% за месяц, 102,1% — к декабрю 2024 года и 110,3% — в годовом выражении.Несмотря на ускорившийся рост цен на продукты питания, заметно снизилась инфляция в сфере услуг.Наивысшую месячную инфляцию по регионам зафиксировали в Ташкенте и Сурхандарье — 0,7%. В остальных регионах она составила 0,6%.В региональном разрезе самые высокие темпы годовой инфляции отмечены в Ферганской области (7,5%). Минимум зафиксирован в Джизакской области (6,4%). В столице с начала года цены выросли на 2%, а за последние 12 месяцев — на 6,9%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
