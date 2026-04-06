Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260406/peskov-ne-isklyucheno-chto-k-atake-na-gazoprovod-v-serbii-prichastna-ukraina-56739409.html
Песков: Не исключено, что к атаке на газопровод в Сербии причастна Украина
Песков: Не исключено, что к атаке на газопровод в Сербии причастна Украина
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля напомнил, что Киев неоднократно устраивал схожие диверсии, например, пытаясь повредить участки "Турецкого" и "Голубого" потоков
2026-04-06T16:10+0500
2026-04-06T16:10+0500
украина
сербия
в мире
россия
кремль
дмитрий песков
венгрия
дональд трамп
иран
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795518_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_98bb94fddc8ee26576423c4f837d6f28.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В атаке на газопровод между Сербией и Венгрией могут найти украинский след, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Официальный представитель Кремля напомнил, что Киев неоднократно устраивал схожие диверсии, например, пытаясь повредить участки "Турецкого" и "Голубого" потоков.
украина
сербия
россия
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795518_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_db6ebd30772f7dbeca0907742245f840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина атака газопровод сербия
украина атака газопровод сербия

Песков: Не исключено, что к атаке на газопровод в Сербии причастна Украина

16:10 06.04.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Официальный представитель Кремля напомнил, что Киев неоднократно устраивал схожие диверсии, например, пытаясь повредить участки "Турецкого" и "Голубого" потоков.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В атаке на газопровод между Сербией и Венгрией могут найти украинский след, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля напомнил, что Киев неоднократно устраивал схожие диверсии, например, пытаясь повредить участки "Турецкого" и "Голубого" потоков.
"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", — отметил он.
Другие заявления Дмитрия Пескова:
Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток";
Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из "Турецкого потока" и "Голубого потока";
пока нет подлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на газопровод в Сербии;
Россия принимает меры по обеспечению безопасности инфраструктуры газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Также Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа, который ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась", — сказал он журналистам,
Другие заявления официального представителя Кремля:
Москва видела заявления президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу в адрес Тегерана, предпочитает их не комментировать;
последствия агрессии, развязанной против Ирана, очень опасны, в том числе для глобальной экономики;
Россия еще до начала боевых действий в Иране предупреждала, что негативные последствия для глобальной экономики неизбежны.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0