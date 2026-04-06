Песков: Не исключено, что к атаке на газопровод в Сербии причастна Украина
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В атаке на газопровод между Сербией и Венгрией могут найти украинский след, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля напомнил, что Киев неоднократно устраивал схожие диверсии, например, пытаясь повредить участки "Турецкого" и "Голубого" потоков.
"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", — отметил он.
Другие заявления Дмитрия Пескова:
Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток";
Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из "Турецкого потока" и "Голубого потока";
пока нет подлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на газопровод в Сербии;
Россия принимает меры по обеспечению безопасности инфраструктуры газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Также Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа, который ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась", — сказал он журналистам,
Другие заявления официального представителя Кремля:
Москва видела заявления президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу в адрес Тегерана, предпочитает их не комментировать;
последствия агрессии, развязанной против Ирана, очень опасны, в том числе для глобальной экономики;
Россия еще до начала боевых действий в Иране предупреждала, что негативные последствия для глобальной экономики неизбежны.