Шести предприятиям Узбекистана присудили премию СНГ в области качества
В конкурсе на соискание Премии СНГ 2025 года участвовали 27 предприятий из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Шести предприятиям Узбекистана присудили премию СНГ 2025 года за достижения области качества продукции и услуг. Об этом стало известно в ходе 109-го заседания Экономического совета СНГ, прошедшего в Москве.
© Исполнительный комитет СНГНа заседании Экономического совета СНГ утверждены победители премии качества на 2025 год
На заседании Экономического совета СНГ утверждены победители премии качества на 2025 год
Конкурс на соискание Премии СНГ проводят один раз в два года. Он позволяет выявить организации, создавшие эффективные производства продукции и услуг, достигшие делового совершенства и признанные потребителями.
Звание лауреата конкурса 2025-го получило Общество с ограниченной ответственностью "SAM-FERRE" из Узбекистана.
Еще пять предприятий республики вошли в число дипломантов конкурса — ООО "TOSHELECTROAPPARAT", ООО "KHANTEX-GROUP", ООО "ADM JIZZAKH", ООО "PROMEAT GROUP CORP и ООО "Ferghana France".
“В конкурсе на соискание Премии СНГ 2025 года приняли участие 27 предприятий из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. Общее число Лауреатов и Дипломантов конкурса составило 25 предприятий”, — говорится в сообщении.
© МГС Содружества Независимых Государств 6 предприятий из Узбекистана стали лауреатами премии СНГ по качеству
6 предприятий из Узбекистана стали лауреатами премии СНГ по качеству
Награждение лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2025 года планируют провести в рамках 69-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в июле 2026 года в Кыргызстане.