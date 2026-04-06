Шести предприятиям Узбекистана присудили премию СНГ в области качества

В конкурсе на соискание Премии СНГ 2025 года участвовали 27 предприятий из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана

2026-04-06T15:30+0500

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Шести предприятиям Узбекистана присудили премию СНГ 2025 года за достижения области качества продукции и услуг. Об этом стало известно в ходе 109-го заседания Экономического совета СНГ, прошедшего в Москве.Конкурс на соискание Премии СНГ проводят один раз в два года. Он позволяет выявить организации, создавшие эффективные производства продукции и услуг, достигшие делового совершенства и признанные потребителями.Звание лауреата конкурса 2025-го получило Общество с ограниченной ответственностью "SAM-FERRE" из Узбекистана. Еще пять предприятий республики вошли в число дипломантов конкурса — ООО "TOSHELECTROAPPARAT", ООО "KHANTEX-GROUP", ООО "ADM JIZZAKH", ООО "PROMEAT GROUP CORP и ООО "Ferghana France".Награждение лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2025 года планируют провести в рамках 69-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в июле 2026 года в Кыргызстане.

