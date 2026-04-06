Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260406/tashkent-primet-mejdunarodnyy-festival-djaza-56733499.html
Ташкент примет Международный фестиваль джаза
Sputnik Узбекистан
На открытой площадке Дворца Международных Форумов "Узбекистан" выступят звезды мировой джазовой сцены
2026-04-06T13:10+0500
узбекистан
джаз
фестиваль
фонд развития культуры и искусства
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/06/56733839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0a9e8c080f4dab3568698213fce87cf.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международный фестиваль джаза пройдет в Ташкенте с 28 апреля по 12 мая, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз.На открытой площадке Дворца Международных Форумов "Узбекистан" выступят звезды мировой джазовой сцены — Леонид Агутин совместно с Therr Maitz, Стэнли Кларк и Курт Эллинг, а также ряд других международных и локальных исполнителей.Подробная программа фестиваля будет представлена в ближайшее время, добавили в пресс-службе.Джаз — это род музыкального искусства, сложившийся в результате синтеза двух музыкальных культур, европейской и африканской, символ творческой свободы и живого диалога. На протяжении десятилетий он объединяет людей по всему миру, оставаясь важной частью культурного обмена и взаимопонимания. ЮНЕСКО рассматривает джаз как значимый инструмент, способствующий укреплению мира, диалога и взаимного уважения между культурами.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/06/56733839_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8565c0134414cbbfe548141dcb80c4b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:10 06.04.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0