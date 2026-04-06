Ташкент примет Международный фестиваль джаза

Ташкент примет Международный фестиваль джаза

На открытой площадке Дворца Международных Форумов "Узбекистан" выступят звезды мировой джазовой сцены

2026-04-06T13:10+0500

2026-04-06T13:10+0500

2026-04-06T13:10+0500

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международный фестиваль джаза пройдет в Ташкенте с 28 апреля по 12 мая, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства РУз.На открытой площадке Дворца Международных Форумов "Узбекистан" выступят звезды мировой джазовой сцены — Леонид Агутин совместно с Therr Maitz, Стэнли Кларк и Курт Эллинг, а также ряд других международных и локальных исполнителей.Подробная программа фестиваля будет представлена в ближайшее время, добавили в пресс-службе.Джаз — это род музыкального искусства, сложившийся в результате синтеза двух музыкальных культур, европейской и африканской, символ творческой свободы и живого диалога. На протяжении десятилетий он объединяет людей по всему миру, оставаясь важной частью культурного обмена и взаимопонимания. ЮНЕСКО рассматривает джаз как значимый инструмент, способствующий укреплению мира, диалога и взаимного уважения между культурами.

узбекистан

ташкент фестиваль джаз