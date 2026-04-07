Два боксера из Узбекистана вышли в финал ЧА в Монголии
Ещё двое узбекистанцев стали обладателями бронзовых медалей.
Два боксера из Узбекистана вышли в финал ЧА в Монголии

© НОК УзбекистанаДвое боксёров Узбекистана вышли в финал чемпионата Азии
Еще два узбекистанца стали обладателями бронзовых медалей чемпионата.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Два боксера из Узбекистана накануне вышли в финал чемпионата Азии, который проходит в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает пресс-служба НОК.
Сборная республики делегировала в полуфинал 11 спортсменов.
В весовой категории до 65 кг у мужчин Абдуллох Мадаминов одолел своего японского соперника.
В весе до 70 кг у женщин Азиза Зокирова одержала победу над индийской спортсменкой.
“В рамках чемпионата Азии по боксу в Монголии завершился первый день полуфинала. Двое из четырех представителей сборной Узбекистана, которые вышли на ринг, одержали победы и пробились в финал. Еще двое соотечественников стали обладателями бронзовых медалей”, — говорится в сообщении.
Результаты полуфиналов:
-70 кг: Ойша Тоирова — Арундхати Чоудхари (Индия) 1:4;
-75 кг: Азиза Зокирова — Ловлина Боргохайн (Индия) 5:0;
+80 кг: Олтиной Сотимбоева — Дина Исламбекова (Казахстан) 0:5;
-65 кг: Абдуллох Мадаминов — Шион Нишияма (Япония) 5:0.
Бронзовые медали:
-70 кг: Ойша Тоирова;
+80 кг: Олтиной Сотимбоева.
Полуфинальные поединки определят состав решающих боев за золото континентального первенства.
Сегодня за выход в финал будут бороться шесть боксеров из Узбекистана.
На ринг поднимутся:
-57 кг: Нигина Уктамова — Жасмин (Индия);
-75 кг: Жавохир Абдурахимов — Акаш (Индия);
-85 кг: Жасурбек Йулдошев — Локеш (Индия);
-60 кг: Абдурахмон Махмуджонов — Оразбек Ассилкулов (Казахстан);
-80 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Минсеонг Ким (Республика Корея);
-90 кг: Халимжон Мамасолиев — Сагиндик Тогамбай (Казахстан).
Чемпионат Азии под эгидой World Boxing проходит с 30 марта по 10 апреля с участием почти 200 спортсменов из 21 страны. Всего разыгрывают 20 комплектов наград (по десять среди мужчин и женщин).
