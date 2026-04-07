Два боксера из Узбекистана вышли в финал ЧА в Монголии

Ещё двое узбекистанцев стали обладателями бронзовых медалей.

2026-04-07T12:06+0500

2026-04-07T12:36+0500

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Два боксера из Узбекистана накануне вышли в финал чемпионата Азии, который проходит в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает пресс-служба НОК.Сборная республики делегировала в полуфинал 11 спортсменов.В весовой категории до 65 кг у мужчин Абдуллох Мадаминов одолел своего японского соперника.В весе до 70 кг у женщин Азиза Зокирова одержала победу над индийской спортсменкой.Результаты полуфиналов:Бронзовые медали:Полуфинальные поединки определят состав решающих боев за золото континентального первенства.Сегодня за выход в финал будут бороться шесть боксеров из Узбекистана. На ринг поднимутся:Чемпионат Азии под эгидой World Boxing проходит с 30 марта по 10 апреля с участием почти 200 спортсменов из 21 страны. Всего разыгрывают 20 комплектов наград (по десять среди мужчин и женщин).

