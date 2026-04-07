ЕАЭС и Пакистан изучат возможность заключения соглашения о свободной торговле
ЕАЭС и Пакистан изучат возможность заключения соглашения о свободной торговле
Министр ЕЭК: Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения
2026-04-07T17:00+0500
2026-04-07T17:00+0500
2026-04-07T17:28+0500
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Евразийский экономический союз и Пакистан изучат возможность создания зоны свободной торговли, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь в ходе встречи министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с федеральным министром торговли Пакистана Джамом Камал Ханом.Министр ЕЭК отметил, что Евразийский экономический союз и его государства-члены уделяют большое внимание развитию взаимовыгодных отношений со странами Южной Азии.В свою очередь Джам Камал Хан пояснил, что для Пакистана углубление сотрудничества с ЕАЭС означает не только новые возможности для торговли, но и стратегическое партнерство в таких областях, как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок.“Стороны договорились инициировать процесс формирования совместной исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле”, — говорится в сообщении.
еаэс пакистан еэк торговля
ЕАЭС и Пакистан изучат возможность заключения соглашения о свободной торговле
17:00 07.04.2026 (обновлено: 17:28 07.04.2026)
Министр ЕЭК: Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Евразийский экономический союз и Пакистан изучат возможность создания зоны свободной торговли, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Об этом шла речь в ходе встречи министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с федеральным министром торговли Пакистана Джамом Камал Ханом.
Министр ЕЭК отметил, что Евразийский экономический союз и его государства-члены уделяют большое внимание развитию взаимовыгодных отношений со странами Южной Азии.
"Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения", — заявил Слепнев.
В свою очередь Джам Камал Хан пояснил, что для Пакистана углубление сотрудничества с ЕАЭС означает не только новые возможности для торговли, но и стратегическое партнерство в таких областях, как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок.
“Стороны договорились инициировать процесс формирования совместной исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле”, — говорится в сообщении.