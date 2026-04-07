До 125 тонн в год к 2030-му: НГМК намерен увеличить выпуск золота

Sputnik Узбекистан

В 2025 году Навоийский горно-металлургический комбинат произвел 98,2 тонны золота

2026-04-07T16:05+0500

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат к 2030 году увеличит производство золота до 125 тонн в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительственную комиссию по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли.В 2025 году НГМК произвел 98,2 тонны золота. Увеличить здесь планируют также производство серебра.Для достижения этих показателей активно реализуют крупные инвестпроекты.НГМК — крупнейший в Центральной Азии и четвертый в мире производитель золота.

