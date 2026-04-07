Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О градостроительной реновации" — что изменится

В повестке дня 14-го пленарного заседания верхней палаты — ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление социально-экономических реформ, совершенствование судебно-правовой системы, обеспечение прав и свобод граждан, повышение эффективности госуправления

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса в ходе 14-го пленарного заседания одобрил Закон "О градостроительной реновации", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.Главная цель закона — улучшение условий жизни населения, постепенное обновление сейсмически опасных и физически устаревших зданий, модернизация инженерно-коммуникационных сетей и формирование городской среды на основе современных требований.Новые правила обновления жилого фонда предусматривают открытость и прозрачность процессов градостроительной реновации.В документе определено получение четырех видов компенсации, включая новое жилье, нежилое помещение и денежную компенсацию для собственников на территории реновации. Форма компенсации выбирается добровольно в соответствии с соглашением между собственником и Управлением по осуществлению градостроительной реновации. Дополнительно выплатят компенсацию 12%.Вместе с тем, закон закрепляет принцип приоритета прав собственников и усиливает гарантии того, что все противоречия и неясности в отношениях с госорганами трактуют в пользу собственника.Помимо этого, в случае необходимости переселения или временной аренды граждан будут переселять в подготовленную зону, а лиц с ограниченными возможностями — в жилье с комфортными условиями.По мнению сенаторов, закон, направленный на обновление устаревшего жилищного фонда и создание современной инфраструктуры для населения, послужит обеспечению устойчивого и планового развития городов.

