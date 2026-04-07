Транспорт и безопасность: в Ташкенте стартовали сразу две отраслевые выставки
2026-04-07T18:10+0500
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В центральном павильоне ташкентского Узэкспоцентра проходит 17-я Международная выставка UzTechTransExpo-2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Она посвящена современным решениям и технологиям в области машиностроения. В экспозиции — различные типы техники: от строительной и коммунальной до коммерческого транспорта, сельхозмашин, кранов, а также складское оборудование и бетонные производственные линии.Параллельно открылась UzSecureExpo-2026, посвященная технологиям безопасности. Ее участники представляют разработки в области охраны труда, противопожарной защиты, IT-безопасности и экологического контроля.Посетители могут не только увидеть новинки отрасли, но и обсудить внедрение технологий с производителями и партнерами. Для деловых переговоров предусмотрены специальные зоны.Выставки работают ежедневно с 10.00 до 18.00 и продлятся до 9 апреля.
18:10 07.04.2026
