Генпрокуроры Узбекистана и России подписали новую программу сотрудничества
16:59 08.04.2026 (обновлено: 17:35 08.04.2026)
© Генеральная прокуратура РФ
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Генеральные прокуроры России и Узбекистана Нигматилла Юлдашев и Александр Гуцан подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Глава российского надзорного ведомства Александр Гуцан находится в республике с рабочим визитом.
Свой визит в Узбекистан Гуцан начал с посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте, где возложил венок к монументу "Ода стойкости", посвященному памяти Зульфии Закировой — матери пятерых сыновей, погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны.
Генпрокурор России посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
У памятника "Ленинградский монумент", открытого на территории комплекса в сентябре 2025-го, он почтил память жертв блокадного Ленинграда, а также встретился с проживающими в Ташкенте ветеранами-блокадниками.
Генпрокурор России посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
Далее прошла встреча глав надзорных ведомств двух стран.
Приветствуя узбекского коллегу, Александр Гуцан подчеркнул, что лидерами России и Узбекистана взят курс на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического партнерства, стабильность и безопасность которого во многом зависят от реализации совместных мероприятий в правоохранительной сфере.
Александр Гуцан подписал с Генпрокурором Узбекистана новую Программу сотрудничества в Ташкенте
Генпрокурор РФ отдельно отметил деятельность созданной в прошлом году межведомственной рабочей группы по миграционным вопросам, вносящую существенный вклад в обеспечение защиты прав граждан обоих государств.
"Особенно важными считаю достигнутые договоренности о совместном противодействии распространению экстремистской и террористической идеологии в наших странах и выработке параметров взаимодействия для оперативной блокировки доступа к противоправному контенту, разжигающему межнациональную ненависть и рознь", — сказал Александр Гуцан.
В рамках расширения договорно-правовой базы сотрудничества двух стран Генпрокурор России предложил подписать договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, который позволит гражданам России и Узбекистана отбывать уголовные наказания в своей стране.
Также глава российского надзорного ведомства предложил Нигматилле Юлдашеву встретиться на Петербургском международном экономическом форуме. Александр Гуцан заверил коллегу, что прокуратура Российской Федерации приветствует конструктивное сотрудничество по любым вопросам, представляющим взаимный интерес.
По итогам переговоров подписали Программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран на 2027–2028 годы в целях продолжения обмена передовым опытом.
Это уже четвертая программа сотрудничества в рамках действующего с 2014 года соглашения о сотрудничестве между надзорными ведомствами двух стран. Предыдущие три программы реализовали в 2019-2020, 2021–2023 и 2024-2025 годах.
"Убежден, что регулярное проведение предусмотренных ею экспертных встреч укрепит профессиональные связи и позволит совместно выработать эффективные ответы на новые угрозы, которые возникают в наших странах", — отметил Александр Гуцан.
Александр Гуцан подписал с Генпрокурором Узбекистана новую Программу сотрудничества в Ташкенте
