МИД: Узбекистан приветствует объявление о полном прекращении огня на Ближнем Востоке

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили позицию республики о необходимости урегулирования конфликтов исключительно мирными средствами в строгом соответствии с принципами Устава ООН

2026-04-08T17:31+0500

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистан приветствует объявление о полном прекращении огня на Ближнем Востоке, заявило министерство иностранных дел республики.Внешнеполитическое ведомство призвало все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от действий, способных вновь привести к обострению ситуации, а также продолжать конструктивное взаимодействие в целях достижения устойчивого мира и стабильности.В МИДе также подтвердили неизменную позицию страны о необходимости урегулирования конфликтов исключительно мирными средствами в соответствии с принципами Устава ООН.Президент США Дональд Трамп, еще накануне грозивший Ирану "адом", согласился на двухнедельное прекращение огня.За несколько часов до истечения срока собственного ультиматума Трамп заявил, что США уже "перевыполнили" все военные задачи в операции против Ирана, и поддержал перемирие, которому содействовал Пакистан.Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое глава Белого дома назвал приемлемой основой для диалога. По утверждению иранского Совбеза, в число пунктов предложения, с которым согласились США, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения исламской республикой урана, а также выводе всех войск США из Ближнего Востока.Все недоговоренности стороны должны уладить в течение двух недель, после чего они подпишут финальное соглашение. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в среду утром, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.Иран согласился обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель. При этом Тегеран предупредил, что держит палец на курке, "если противник совершит малейшую ошибку, мы ответим ему с полной силой".Израиль также поддержал перемирие с исламской республикой. По данным портала Ynet, оно обязывает ЦАХАЛ прекратить бои с "Хезболлой" на территории Ливана, однако в офисе премьера Биньямина Нетаньяху это отрицают.Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал перемирие Израиля и Ирана небывалой ранее катастрофой.Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Мнение экспертаПеремирие Ирана и США могут нарушить атаками третьи страны, в том числе Израиль, прогнозирует научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.По его мнению, Иран достиг поставленных целей — показал как ограниченность американской военной мощи, так и Израиля, а также некоторых арабских стран — союзников США.

