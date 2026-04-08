Спортивная борьба: узбекистанец Ихтиёр Ботиров завоевал титул чемпиона Азии
С 6 по 12 апреля в Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026. Соревнования проводят в греко-римской, женской и вольной борьбе.
2026-04-08T10:59+0500
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Узбекистанец Ихтиёр Ботиров завоевал титул чемпиона Азии по спортивной борьбе, сообщает
НОК.
Он выступает в весовой категории до 55 килограммов. В копилке сборной республики также по одной серебряной и бронзовой медали.
“Представители сборной Узбекистана завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Золотую награду в весовой категории до 55 кг принес Ихтиёр Ботиров", — говорится в сообщении.
С 6 по 12 апреля в столице Кыргызстана Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026. Соревнования проводят в греко-римской, женской и вольной борьбе.
В копилке сборной республики:
–130 кг: Рафаэль Цицуашвили;
–77 кг: Дониёрхон Накибов.
В отборочных поединках еще один представитель сборной Узбекистана — Алишер Ганиев (-60 кг) — завоевал путевку в финал. Кроме того, сегодня за бронзовые награды поборются Абдумалик Аминов (-67 кг) и Шахзод Кучкоров (-72 кг).
Сегодня также стартуют поединки среди женщин:
-50 кг: Актенге Кеунимжаева (Узбекистан) — Миран Чеон (Республика Корея);
-55 кг: Дилшода Матназарова (Узбекистан) — Ариунзая Одончимэг (Монголия);
-59 кг: Улмекен Эсенбаева (Узбекистан) — Хебин Ан (Республика Корея);
-68 кг: Светлана Окназарова (Узбекистан) — Делгерма Энхсайхан (Монголия);
-76 кг: Озода Зарипбоева (Узбекистан) — Ху Чанг (Китайский Тайбэй).