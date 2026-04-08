Спортивная борьба: узбекистанец Ихтиёр Ботиров завоевал титул чемпиона Азии

С 6 по 12 апреля в Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026. Соревнования проводят в греко-римской, женской и вольной борьбе.

2026-04-08T10:59+0500

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистанец Ихтиёр Ботиров завоевал титул чемпиона Азии по спортивной борьбе, сообщает НОК.Он выступает в весовой категории до 55 килограммов. В копилке сборной республики также по одной серебряной и бронзовой медали.С 6 по 12 апреля в столице Кыргызстана Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе 2026. Соревнования проводят в греко-римской, женской и вольной борьбе.В копилке сборной республики:золотосеребробронзаВ отборочных поединках еще один представитель сборной Узбекистана — Алишер Ганиев (-60 кг) — завоевал путевку в финал. Кроме того, сегодня за бронзовые награды поборются Абдумалик Аминов (-67 кг) и Шахзод Кучкоров (-72 кг).Сегодня также стартуют поединки среди женщин:

