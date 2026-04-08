В Ташкенте открылась выставка художника из Кыргызстана Талгата Миррахимова

7 апреля в Ташкентском доме фотографии открылась крупнейшая выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова. Экспозиция "Азия" включает свыше 100 картин мастера.
2026-04-08T18:10+0500
2026-04-08T18:10+0500
выставка
живопись
ташкент
фото
фотолента
кыргызстан
узбекистан
культура
искусство
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56774135_40:124:2384:1442_1920x0_80_0_0_e294226791f8478a95b26a7d96ac270e.png
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В ташкентском Доме фотографии начала работу масштабная ретроспективная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, кавалера ордена "Данк" Талгата Миррахимова. В экспозиции "Азия" представлены 123 произведения живописи и графики, раскрывающих эволюцию художественного языка автора и его глубокую связь с природой и культурой Центральной Азии.Творчество Миррахимова отличается гармоничным сочетанием национальных традиций и современных художественных подходов. Его работы наполнены философским осмыслением окружающего мира и культурного наследия региона.В церемонии открытия участвовали представители дипломатического корпуса, руководство Академии художеств Узбекистана, Союза художников, а также активисты кыргызских и уйгурских культурных центров.Знаковым событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве между союзами художников двух стран на 2026–2031 годы. Документ предусматривает развитие совместных художественных проектов, включая проведение пленэров в Ферганской долине и регулярные выставки в Ташкенте и Бишкеке, а также культурные обмены.Выставка продлится до 17 апреля.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56774135_75:76:2053:1559_1920x0_80_0_0_2a4b425e25df445c043288e0cc4343df.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент выставка талгат миррахимов искусство кыргызстан узбекистан живопись графика центральная азия
ташкент выставка талгат миррахимов искусство кыргызстан узбекистан живопись графика центральная азия

В Ташкенте открылась выставка художника из Кыргызстана Талгата Миррахимова

18:10 08.04.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эксклюзив
Экспозиция "Азия" включает свыше 100 картин мастера, наполненных философским осмыслением окружающего мира и культурного наследия региона.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В ташкентском Доме фотографии начала работу масштабная ретроспективная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, кавалера ордена "Данк" Талгата Миррахимова. В экспозиции "Азия" представлены 123 произведения живописи и графики, раскрывающих эволюцию художественного языка автора и его глубокую связь с природой и культурой Центральной Азии.
© Sputnik / Бахром Хатамов Диалог культур: Узбекистан и Кыргызстан
Диалог культур: Узбекистан и Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Диалог культур: Узбекистан и Кыргызстан
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Академия искусств УзбекистанаВыставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Академия искусств Узбекистана
Творчество Миррахимова отличается гармоничным сочетанием национальных традиций и современных художественных подходов. Его работы наполнены философским осмыслением окружающего мира и культурного наследия региона.
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
В церемонии открытия участвовали представители дипломатического корпуса, руководство Академии художеств Узбекистана, Союза художников, а также активисты кыргызских и уйгурских культурных центров.
© Академия искусств УзбекистанаВыставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Академия искусств Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Эта выставка — не только отражение моего творческого пути, но и мост между культурами наших народов, объединенных общей историей и вдохновением", — отметил в беседе со Sputnik Талгат Миррахимов.

© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Посетительница выставки
Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Посетительница выставки
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
Знаковым событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве между союзами художников двух стран на 2026–2031 годы. Документ предусматривает развитие совместных художественных проектов, включая проведение пленэров в Ферганской долине и регулярные выставки в Ташкенте и Бишкеке, а также культурные обмены.
© Sputnik / Бахром Хатамов Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка продлится до 17 апреля.
