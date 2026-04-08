В Ташкенте открылась выставка художника из Кыргызстана Талгата Миррахимова
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция "Азия" включает свыше 100 картин мастера, наполненных философским осмыслением окружающего мира и культурного наследия региона.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В ташкентском Доме фотографии начала работу масштабная ретроспективная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, кавалера ордена "Данк" Талгата Миррахимова. В экспозиции "Азия" представлены 123 произведения живописи и графики, раскрывающих эволюцию художественного языка автора и его глубокую связь с природой и культурой Центральной Азии.
Диалог культур: Узбекистан и Кыргызстан
Творчество Миррахимова отличается гармоничным сочетанием национальных традиций и современных художественных подходов. Его работы наполнены философским осмыслением окружающего мира и культурного наследия региона.
В церемонии открытия участвовали представители дипломатического корпуса, руководство Академии художеств Узбекистана, Союза художников, а также активисты кыргызских и уйгурских культурных центров.
"Эта выставка — не только отражение моего творческого пути, но и мост между культурами наших народов, объединенных общей историей и вдохновением", — отметил в беседе со Sputnik Талгат Миррахимов.
Знаковым событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве между союзами художников двух стран на 2026–2031 годы. Документ предусматривает развитие совместных художественных проектов, включая проведение пленэров в Ферганской долине и регулярные выставки в Ташкенте и Бишкеке, а также культурные обмены.
Выставка продлится до 17 апреля.