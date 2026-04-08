https://uz.sputniknews.ru/20260408/tashkent-vystavka-xudojnik-kyrgyzstan-talgat-mirraximov-56766345.html

В Ташкенте открылась выставка художника из Кыргызстана Талгата Миррахимова

Sputnik Узбекистан

7 апреля в Ташкентском доме фотографии открылась крупнейшая выставка кыргызского художника Талгата Миррахимова. Экспозиция "Азия" включает свыше 100 картин мастера.

выставка

живопись

ташкент

фото

фотолента

кыргызстан

узбекистан

культура

искусство

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56774135_40:124:2384:1442_1920x0_80_0_0_e294226791f8478a95b26a7d96ac270e.png

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В ташкентском Доме фотографии начала работу масштабная ретроспективная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, кавалера ордена "Данк" Талгата Миррахимова. В экспозиции "Азия" представлены 123 произведения живописи и графики, раскрывающих эволюцию художественного языка автора и его глубокую связь с природой и культурой Центральной Азии.Творчество Миррахимова отличается гармоничным сочетанием национальных традиций и современных художественных подходов. Его работы наполнены философским осмыслением окружающего мира и культурного наследия региона.В церемонии открытия участвовали представители дипломатического корпуса, руководство Академии художеств Узбекистана, Союза художников, а также активисты кыргызских и уйгурских культурных центров.Знаковым событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве между союзами художников двух стран на 2026–2031 годы. Документ предусматривает развитие совместных художественных проектов, включая проведение пленэров в Ферганской долине и регулярные выставки в Ташкенте и Бишкеке, а также культурные обмены.Выставка продлится до 17 апреля.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ташкент выставка талгат миррахимов искусство кыргызстан узбекистан живопись графика центральная азия