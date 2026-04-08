Ташкент принимает выставки UzMetalMashExpo и UzChemPlastExpo — видео

Более 100 компаний из Узбекистана, России, Китая, Германии, Турции и других стран подписывают контракты, которые в будущем превратятся в новые дороги, заводы и технику

2026-04-08T18:45+0500

В столичном Узэкспоцентре собрались промышленники из разных стран. Выставочный комплекс принимает сразу 5 экспозиций, в числе которых UzChemPlastExpo 2026 и UzMetalMashExpo 2026.Представители более 100 компаний из Узбекистана, России, Китая, Германии, Турции и других стран подписывают контракты, которые в будущем превратятся в новые дороги, заводы и технику.В секторе металлообработки основной акцент сместился с простых поставок сырья на высокотехнологичное производство. Российская компания "Альфа-Металл", работающая на рынке более 20 лет, в этом году презентует в Ташкенте возможности своего нового завода. Представители бренда отмечают, что рынок Узбекистана перестал быть для них просто точкой на карте.Один из интересных для местных потребителей стендов представила компания "Селена" из Белгородской области России. Она привезла линейку химических средств для производства асфальтобетона. Речь идет о щебеночно-мастичном асфальтобетоне (ЩМА), внедрение которого в Узбекистане только набирает обороты.Коммерческий директор "Селены" Виктор Гудков объясняет, что секрет долговечности покрытия — в стабилизирующих добавках.Химические добавки от данного производителя, по словам Гудкова, уже применяют в Ташкенте. По этим технологиям уложены асфальт на улице Шота Руставели и взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта. В планах на текущий год — еще около 30–40 километров столичных дорог, которые станут тише, безопаснее за счет сокращения тормозного пути и экологичнее.Промышленная выставка продолжится до 9 апреля включительно.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

