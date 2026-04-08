Ташкент принимает выставки UzMetalMashExpo и UzChemPlastExpo — видео
Более 100 компаний из Узбекистана, России, Китая, Германии, Турции и других стран подписывают контракты, которые в будущем превратятся в новые дороги, заводы и технику
2026-04-08T18:45+0500
В столичном Узэкспоцентре собрались промышленники из разных стран. Выставочный комплекс принимает сразу 5 экспозиций, в числе которых UzChemPlastExpo 2026 и UzMetalMashExpo 2026.
В секторе металлообработки основной акцент сместился с простых поставок сырья на высокотехнологичное производство. Российская компания "Альфа-Металл", работающая на рынке более 20 лет, в этом году презентует в Ташкенте возможности своего нового завода. Представители бренда отмечают, что рынок Узбекистана перестал быть для них просто точкой на карте.
"В прошлом году мы были здесь просто как посетители, а в этом году решили выставляться сами, так как видим в рынке Узбекистана огромный потенциал. Сейчас мы предлагаем не только прокат, но и детали любой сложности, изготовленные на собственных станках с ЧПУ и гидроабразивных установках. Наша задача — понять потребности местного бизнеса и предложить решения, которые уже успешно работают в России", — рассказал представитель компании.
Один из интересных для местных потребителей стендов представила компания "Селена" из Белгородской области России. Она привезла линейку химических средств для производства асфальтобетона. Речь идет о щебеночно-мастичном асфальтобетоне (ЩМА), внедрение которого в Узбекистане только набирает обороты.
Коммерческий директор "Селены" Виктор Гудков объясняет, что секрет долговечности покрытия — в стабилизирующих добавках.

"Эта химия дает возможность в летнее время битуму не вытекать, чтобы дорога не становилась жидкой и не появлялась колея, а зимой, наоборот, — чтобы покрытие "держало" форму. Если сейчас дорожная компания отвечает за участок всего год, то в России благодаря таким адгезионным добавкам гарантийные сроки составляют уже семь лет и более. Плохое качество дорог становится просто невыгодным, так как исправлять ошибки производителю приходится за свой счет", — рассказал он.

Химические добавки от данного производителя, по словам Гудкова, уже применяют в Ташкенте. По этим технологиям уложены асфальт на улице Шота Руставели и взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта. В планах на текущий год — еще около 30–40 километров столичных дорог, которые станут тише, безопаснее за счет сокращения тормозного пути и экологичнее.
Промышленная выставка продолжится до 9 апреля включительно.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
