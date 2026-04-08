Узбекистан и США намерены запустить инвестплатформу в 2026 году

В ходе встречи руководителя Администрации Президента Узбекистана с генеральным директором Корпорации международного финансового развития США стороны обсудили масштабный портфель проектов

2026-04-08T12:54+0500

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистан и США планируют запустить совместную инвестплатформу в 2026 году, сообщила руководитель Администрации президента РУз Саида Мирзиёева.В ходе рабочей поездки в США она встретилась с гендиректором Корпорации международного финансового развития Соединенных Штатов Беном Блэком.Она также уточнила, что в ходе встречи стороны обсудили масштабный портфель проектов."DFC окажет содействие в привлечении в Узбекистан американских инвесторов и разделит инвестиционные риски", — добавила Мирзиёева.

