Амир Темур: девиз, армия и сады великого полководца

Более 600 лет назад 9 апреля родился великий полководец, основатель сильного государства Мавераннахр и династии Тимуридов — Амир Тимур

2026-04-09T10:53+0500

2026-04-09T11:03+0500

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Знаменитый тюркский правитель Амир Темур сыграл большую роль не только в истории Центральной Азии, но и в судьбе Кавказа, Поволжья и Руси.Образ Амира Темура нашел свое отражение в литературных произведениях многих авторов, в том числе Эдгара Аллана По, Михаила Лебедева, Сергея Бородина, в опере Генделя "Тамерлан", премьера которой состоялась в Лондоне в 1724 году, а также в художественных и документальных фильмах.Всем известна легенда о его большой любви к своей жене Сарай Мульк Ханум (Биби-ханум), покровительнице науки и культуры: ей единственной было дозволено встречать правителя после его военных походов и даже править от его имени во время длительного отсутствия полководца.Но немногим известно, как была организована армия Амира Темура, какими принципами в жизни он руководствовался и дошли ли до наших дней сады, созданные Тамерланом. Детали узнал корреспондент Sputnik Узбекистан.Герб, девиз, принципы правления Амира ТемураПравитель Мавераннахра имел множество титулов, его наделяли разными прозвищами и эпитетами. Самые распространенные из них — Тамерлан (что означает "хромец") и Сахибкиран ("обладатель счастливого созвездия"). Первое прозвище он получил после тяжелого ранения в ногу. При этом на Руси его называли несколько иначе — Темир Аксак, что означает "Железный хромец". Сахибкиран означало "рожденный под счастливой звездой", то есть "счастливец".Будучи правителем, Амир Темур имел свой герб и свой девиз.Три круга на гербе означали три части света, правителем которых в то время считался Тамерлан. Этот герб также изображали на монетах.Девизом правления Сахибкирана стало персидское выражение, которое многие востоковеды переводят как "Справедливость — сила" или "Сила — в справедливости". Это изречение украшало печать и перстень Амира Темура.В основу правления Тамерлана легли три принципа: династический, религиозный и военный.Династический принцип подразумевал неприкосновенность жизни потомков и ближайших родственников Амира Темура.Религиозный принцип был основан на открытом уважении к религии и ее представителям (в данном случае — к исламу).В основу военного принципа легли монгольские порядки. Амир Темур вел завоевательную политику и большую часть своей жизни посвятил военным походам.Армия Амира ТемураГлавную военную силу его войска по большей части составляли чагатаи, внешне похожие на монголов. Испанский дипломат и путешественник Руй Гансалес де Клавихо в своих дневниках описал внешность одного из чагатаев-военачальников Амира Темура: "Он был одет в платье из голубого сутими (шелковая китайская ткань) с золотым шитьем, а на голове носил высокий колпак, отделанный жемчугом и драгоценными камнями. Верх колпака имел золотое навершие, с которого спускались две косы из красных волос, сплетенных в три пряди, ниспадавших сзади и доходящих до плеч. Эти волосы, так сплетенные, и есть знак отличия воинов Темур-бека".Ополчение состояло исключительно из конницы и строилось по десятичной системе, то есть делилось на тумены (десять тысяч), тысячи, сотни и десятки. Главными в подразделениях были эмиры туменов, тысяцкие, сотники, десятские. Имелась также пехота — ополчения оседлых, которые участвовали, в основном, в осадах крепостей.Сады Амира ТемураСтолицей своей империи Амир Темур выбрал Самарканд. Помимо экономического и политического процветания, средневековый Самарканд цвел в прямом смысле. Тамерлан уделял особое внимание озеленению страны. Именно при нем его родной город Кеш стали называть Шахрисабз, что означает "зеленый город". В самом Самарканде и в его пригородах Амир Темур создавал большие парки и сады. Эту традицию продолжил и внук Темура — Мирзо Улугбек. Доподлинно известно о четырнадцати садах, 9 или 10 из которых заложил Амир Темур. К сожалению, ни один из садов до наших дней не сохранился, однако известно примерное их расположение. Подробности о шести из них собрал Sputnik Узбекистан.Баг-и Баланд (Высокий сад) располагался около мавзолея и возвышенности Чупан-ата.Баг-и Дилкушо (Сад пленяющий душу) по некоторым данным находился в 5 км к юго-востоку от Самарканда, в правой части дороги, ведущей в Пенджикент, вблизи кишлака Хиндуван. Построен сад был в честь Тукель-Ханум, одной из жен Амира Темура. Ныне на месте сада располагается кишлак Дилкушо.Баг-и Майдан (Садовая площадь) был разбит у подножия возвышенности Чупан-ата, практически рядом с Высоким садом. Интересно, что местность, где находился этот сад, до сих пор так и называется "Боги майдон".Баг-и Чинар (Сад чинар) приказал возвести Амир Темур в восточной части Самарканда, к юго-востоку от местности Конигил.Баг-и Шамол (Сад ветра) был возведен в 1404 году в западной части Самарканда. Его получила в подарок внучка Амира Темура, дочь Мираншаха. Место, где находился сад, по-прежнему называется "Богишамол".Боги Давлат-Абад (Сад цветущего царства или Сад благоустроенного государства) заложен после возвращения Амира Темура из Индии. Сад с поэтическим названием находился к югу от Самарканда возле канала Даргом. Примечательно, что жители столицы тоже имели право посещать парки и некоторые сады Амира Темура. Во время отсутствия правителя (он часто уходил в военные походы на несколько лет) в садах Самарканда гуляли как богатые, так и бедные жители города.По прошествии веков память о Тамерлане жива. В его честь называют улицы, о нем снимают кино и пишут книги. Так, например, российский автор презентовал в Москве свою книгу об Амире Темуре. Жители и гости Ташкента могут посетить государственный музей Тимуридов и окунуться в эпоху правления могущественной династии.

