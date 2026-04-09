Биография Амира Темура

Амир Темур — среднеазиатский тюркский правитель, полководец и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Основатель империи Тимуридов (1370 год) со столицей в Самарканде

2026-04-09T13:00+0500

Амир Темур родился в 1336 году 9 апреля в кишлаке Ходжа Илгар (Яккабак) близ Кеша (Шахрисабз). Его полное имя Тимур ибн Тарагай Барлас. Он, как говорит предание, родился с куском запекшейся крови в руке и с белыми как у старца волосами, такое же говорили о Чингизхане.Его отец эмир Мухаммад Тарагай, происходил из знатной семьи тюркского рода барласов. Он был влиятельным человеком и пользовался большим авторитетом в Мавераннахре. Его предки занимали достойное место в рядах дворцовой элиты Чагатайского улуса и вели свою родословную от легендарной предводительницы тюрков Алан-кувы, а владения их находились вокруг Кеша и Нефеса.Детство и отрочество будущего правителя, полководца прошли в окрестностях родного города. С юных лет Темур любил состязания, охоту и военные игры. Отлично орудовал копьем и стрелял из лука. С десятилетнего возраста наставники — атабеки, служившие при дворе отца, старательно растили из него воина, не уделяя должного внимания образованию мальчика. И только природная любознательность Темура позволила ему выучить наизусть Коран.С детства обладавший незаурядными организаторскими способностями, Темур не отличался особым послушанием, и в юности, сколотив небольшую банду налетчиков, угонял стада баранов у племен кочевников. Однако из-за постоянных междоусобиц, разрушающих страну, юноша всерьез начал задумываться о политике. Позже вместе со своим отрядом Темур поступает на службу к своему дяде, правителю Кеша — Ходжи Барласу.В конце XIII, начале XIV века экономическое положение Мавераннахра внушало серьезные опасения. Этим воспользовался монгольский хан Тоглук Тимур, который в 1360 году без труда завоевал большую часть Мавераннахра, дойдя до Кашкадарьи. Темур Тарагай поступает к нему на службу. Однако после того как хан назначает правителем страны своего сына расторгает обязательства.Некоторое время Темур живет на правом берегу реки Амударьи, ведя с монголами партизанскую войну. В одной из таких вылазок он был тяжело ранен в руку и ногу, после чего оказался на всю жизнь хромым, за что и получил прозвище Тамерлан (Хромой Темур). В персидских и тюркских средневековых источниках Темура также называли “Сахибкиран”, то есть рожденный во время соединения двух планет: Венеры и Юпитера или Венеры и Солнца, в переносном смысле — счастливый.Добившись серьезных успехов в 1370 году на всеобщем курултае (собрании) монгольской империи в Балхе был провозглашен правителем, но не являясь прямым наследником царского трона отказался от трона и взял себе пафосное звание Амира. Формально не являясь коронованным, на деле он теперь являлся единовластным правителем Мавераннахра.Заключив брак с наследницей рода Чингизидов — Сарай Мульк Ханум, Амир Темур смог прибавить к своему званию почетный титул “гураган” — зять хана.Основной задачей Амира Темура стало преодоление раздробленности и объединение отдельных владений в единое государство. Столицей этого государства он выбрал Самарканд, где срочно приступил к возведению городских оборонительных стен, цитадели и дворца. Он заложил новый Самарканд рядом с развалинами древней столицы Согдианы (современный Афрасиаб).Объединив и подчинив себе земли между Амударьей и Сырдарьей, а также Фергану и Шашский вилоят, Амир Темур начал завоевательные походы.Амир Темур управлял государством в течении тридцати пяти лет (1370–1405). Он создал громадную империю от Инда и Ганга до Сырдарьи и Зарафшана, от Тянь-Шаня до Босфора. Большую часть жизни он провел в походах.Умер великий полководец во время военного похода на Китай, это случилось в феврале 1405 года в городе Отраре. Его тело забальзамировали, положили в гроб с черной парчей и отправили в Самарканд, где он и упокоился в семейной усыпальнице Гур-Эмир.Монеты ТемураНа монетных дворах обширных владений Темура выпускались серебряные монеты трех достоинств: танга, половина (ним-танга) и четверть танги (мири), а также медные монеты — фулусы (‛адлийа, медные динары, данги и др.).Дипломатические связиЗа годы своего правления Амир Темур положил конец феодальной раздробленности, установил торгово-дипломатические связи с наиболее крупными королевствами Европы — Францией, Англией, Кастилией. К сожалению, после смерти Амира Темура торгово-дипломатические отношения с Западной Европой, заложенные им, не получили развития.Свод законовВ наследство потомкам Темур оставил не только огромную державу, но и руководство к действию в управлении страной. “Уложения Темура” — так называется ценный исторический документ, написанный мудрым правителем. Он состоит из двух частей, первая — автобиографическая, описание деяний великого Амира, а вторая — свод законов, в котором четко прописаны правила поведения членов общества, их права и обязанности. Эти законы касались решительно всех в государстве от рядовых граждан, до чиновников и правителей.Создав огромную державу, Амир Темур подготовил условия для экономического и культурного развития страны. Возрождаются вековые традиции прошлых эпох в новом историческом контексте. По мере того, как Мавераннахр становится центром торговли, экономики и культуры Ближнего и Среднего Востока, стали благоустраиваться такие древние города как Самарканд, Кеш, Бухара, Термез, Ташкент, Мерв и др., до основания разрушенные ордами Чингизхана.Градостроительство и архитектураВ годы своих завоеваний Темур свозил в страну не только материальную добычу, но и привозил с собой видных ученых, ремесленников, художников, архитекторов. Он считал, что чем больше будет в городах культурных людей, тем быстрее будет идти его развитие и тем благоустроеннее будут города Мавераннахра и Туркестана. В ходе своих завоеваний он положил конец политической раздробленности в Персии и на Ближнем Востоке, стараясь оставить память о себе в каждом городе, в котором побывал, он строил в нем несколько красивых зданий. Так, например, он восстановил города Багдад, Дербент, Байлакан, разрушенные на дорогах крепости, стоянки, мосты, оросительные системы.Темур заботился преимущественно о процветании своего родного Мавераннахра и о возвышении блеска своей столицы — Самарканда. Он пригонял из всех завоеванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров, строителей, зодчих для того, чтобы обустроить города его империи: столицу Самарканд, родину отца — Кеш (Шахрисабз), Бухару, пограничный город Яссы (Туркестан). Всю свою заботу, которую он вкладывал в столицу Самарканд, ему удалось выразить через слова о ней: “Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звезды”. Только в последние годы им принимались меры для поднятия благосостояния других областей государства, преимущественно пограничных (в 1398 году был проведен новый оросительный канал в Афганистане, в 1401 году — в Закавказье и т. д.).В 1371 году он начал восстановление разрушенной крепости Самарканда, оборонительных стен Шахристана с шестью воротами Шейхзаде, Аханин, Феруза, Сузангаран, Каризгах и Чорсу, а в арке были построены два четырехэтажных здания Куксарай (голубой дворец по-тюркски), в котором расположились государственная казна, мастерские и тюрьма, а также Бустон-сарай (цветочный дворец по-персидски и тюркски), в котором расположилась резиденция эмира.Сахибкиран сделал Самарканд одним из центров торговли в Центральной Азии. Как пишет путешественник Клавихо: “В Самарканде ежегодно продаются товары, привезенные из Китая, Индии, Татарстана (Дашт-и кипчака) и других мест, а также из самого богатого царства Самарканда. Так как в городе не было специальных рядов, где бы удобно было торговать, Темур приказал проложить через город улицу, по обеим сторонам которой были бы лавки и палатки для продажи товаров”.Темур очень большое внимание уделял развитию исламской культуры и благоустройству священных для мусульманина мест. В мавзолеях Шахи Зинда он возвел гробницы над могилами своих родственников, по указанию одной из жен, которую звали Туман-ако, там были возведены мечеть, обитель дервишей, усыпальница и Чартаг. Также возвел Рухабад (усыпальница Бурханиддина Согарджи), Кутби чахардахум (гробница Шейх ходжа Нуриддина Басира) и Гур-Эмир (фамильная усыпальница рода тимуридов). Также в Самарканде он возвел много бань, мечетей, медресе, обителей дервишей, караван-сараев.Надписи на зданиях, построенных по приказу ТемураВсе надписи на зданиях: мечетях, мавзолеях, дворцах, построенных по приказу Тимура, высечены в большинстве на арабском и персидском языках. Например, на стенах дворца Ак-сарай высечены такие выражения: “Справедливость — лозунг правителей”, “Благое дело ради трона или трон ради благого дела?”. На одном из мавзолеев Шахи-зинды в Самарканде высечена надпись: “Нет мира, кроме как в согласии, Нет близости, кроме как в истине, Нет прилежного поведения, кроме как в прощении, Нет дружбы, кроме как в верности”.Жены и потомкиУ него было 18 жен, одна из которых была сестра Эмира Хусейна — Ульджай-туркан ага.Его любимой женой была дочь Казанхана Сарай Мульк Ханум. Современные специалисты считают, что настоящее имя старшей жены Амир Тимура звучало как Сарай Малик Ханум. У нее не было своих детей, но ей было доверено воспитание некоторых сыновей и внуков Темура. Она была известной покровительницей науки и искусств. По ее приказу в Самарканде было построено огромное медресе и мавзолей для ее матери.В 1352 году Темур женится на дочери эмира Джаку-барласа Турмуш-ага. Хан Мавераннахра Казаган, убедившись в достоинствах Тимура, в 1355 году отдал ему в жены свою внучку Ульджай-туркан ага. Благодаря этому браку возник союз Тимура с эмиром Хусейном — внуком Казагана.Кроме этого у Темура были другие жены: Тугди би, дочь Ак Суфи кунграта, Улус ага из племени Сулдуз, Науруз ага, Бахт султан ага, Бурхан ага, Таваккул-ханим, Турмиш ага, Джани-бик ага, Чулпан ага и др.У Темура было четверо сыновей: Джахангир (1356–1376), Умар-шейх (1356–1394), Миран-шах (1366–1408), Шахрух (1377–1447) и несколько дочерей: Тагайшах (1359–1382), Султан Бахт ага (1362–1430), Биги джан, Саадат султан, Мусалла.ПамятьВ 1996 году в Узбекистане выпущен почтовый блок, посвященный ему.

