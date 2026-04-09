Что будет, если заменить воду напитками
Врач: Несмотря на то что напитки также вносят вклад в общую норму жидкости, их избыточное употребление в долгосрочной перспективе может быть связано с рисками
2026-04-09T22:03+0500
Замена чистой воды напитками может нарушить пищеварение, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Александрову.
"При недостаточном потреблении чистой воды и преимущественном употреблении других напитков (чай, соки, газированные напитки) могут возникать особенности водно-солевого баланса, связанные с содержанием сахара, кофеина и других компонентов", — пояснила она.
По словам специалиста, несмотря на то, что напитки также вносят вклад в общую норму жидкости, их избыточное употребление в долгосрочной перспективе может быть связано с риском метаболических нарушений, нарушений пищеварения и сердечно-сосудистой системы.
Врач добавила, что вода — важный элемент для нормального функционирования организма. Дефицит жидкости приводит к сгущению крови, головным болям, сухости кожи, слабости и утомляемости.
Каждый день человек должен выпивать в среднем 30 мл жидкости на 1 кг веса. Во время жары, посещения бани или при интенсивных нагрузках потребность в жидкости увеличивается, а во время холода и малоподвижного образа жизни — снижается.
Пить воду в большем объеме стоит и тем, кто хочет похудеть.