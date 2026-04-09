Что будет, если заменить воду напитками

Врач: Несмотря на то что напитки также вносят вклад в общую норму жидкости, их избыточное употребление в долгосрочной перспективе может быть связано с рисками

2026-04-09T22:03+0500

Замена чистой воды напитками может нарушить пищеварение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Александрову.По словам специалиста, несмотря на то, что напитки также вносят вклад в общую норму жидкости, их избыточное употребление в долгосрочной перспективе может быть связано с риском метаболических нарушений, нарушений пищеварения и сердечно-сосудистой системы.Врач добавила, что вода — важный элемент для нормального функционирования организма. Дефицит жидкости приводит к сгущению крови, головным болям, сухости кожи, слабости и утомляемости.Каждый день человек должен выпивать в среднем 30 мл жидкости на 1 кг веса. Во время жары, посещения бани или при интенсивных нагрузках потребность в жидкости увеличивается, а во время холода и малоподвижного образа жизни — снижается.Пить воду в большем объеме стоит и тем, кто хочет похудеть.

