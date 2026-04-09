https://uz.sputniknews.ru/20260409/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-pakistanskim-kollegoy-56800463.html

Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с пакистанским коллегой

Sputnik Узбекистан

Стороны выразили надежду, что дальнейшее дипломатическое взаимодействие и конструктивные усилия будут способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами

2026-04-09T15:30+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

телефонный разговор

пакистан

министр

ближний восток

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Стороны выразили надежду, что дальнейшее дипломатическое взаимодействие и конструктивные усилия будут способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и за его пределами. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума заявил, что Штаты уже "перевыполнили" все военные задачи в операции против Ирана, и поддержал двухнедельное перемирие, которому содействовал Пакистан.Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое глава Белого дома назвал приемлемой основой для диалога. Все недоговоренности стороны должны уладить в течение двух недель, после чего они подпишут финальное соглашение. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

