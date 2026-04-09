https://uz.sputniknews.ru/20260409/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-pakistanskim-kollegoy-56800463.html
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с пакистанским коллегой
Sputnik Узбекистан
Стороны выразили надежду, что дальнейшее дипломатическое взаимодействие и конструктивные усилия будут способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
телефонный разговор
пакистан
министр
ближний восток
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg
пакистан
ближний восток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_89:110:958:761_1920x0_80_0_0_83f7465ef5edb4f2f2fe85cdf8415d59.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид узбекистан телефонный разговор пакистан
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели телефонный разговор с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана. Подтвердили, что Узбекистан высоко оценивает усилия руководства Пакистана и всецело поддерживает инициативы Исламабада, направленные на достижение мира и стабильности, включая усилия по обеспечению двухнедельного прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Стороны выразили надежду, что дальнейшее дипломатическое взаимодействие и конструктивные усилия будут способствовать установлению прочного мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и за его пределами.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума заявил, что Штаты уже "перевыполнили" все военные задачи в операции против Ирана, и поддержал двухнедельное перемирие, которому содействовал Пакистан.
Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое глава Белого дома назвал приемлемой основой для диалога. Все недоговоренности стороны должны уладить в течение двух недель, после чего они подпишут финальное соглашение. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.