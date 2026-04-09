https://uz.sputniknews.ru/20260409/svo-rost-vypuska-bpla-na-zapade--strategicheskaya-ugroza-rossii-56791440.html

СВО: рост выпуска БПЛА на Западе — стратегическая угроза России

Sputnik Узбекистан

Исконно украинский ВПК – это удобный для Запада миф. Массовое производство дронов для ВСУ организовали на своей территории Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Польша, страны Балтии.

2026-04-09T13:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

колумнисты

безопасность

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0b/41512333_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_46176af9bcd69c4afa2cc2d54cb039a0.jpg

Заметный рост производства ударных БПЛА самолетного типа в европейских странах НАТО позволяет украинской прокси-армии "догонять" Россию на поле боя в этой сфере. И все же, война – не беспилотное спортивное соревнование. Дальнобойные удары дронами ВСУ по югу России и Ленинградской области требуют стратегически выверенного асимметричного подавления противника. Это ультиматум времени.В Минобороны РФ сообщили об уничтожении за сутки 6 апреля в разных регионах страны 693 беспилотников ВСУ самолетного типа. Много. За март российские средства ПВО сбили (подавили) 11 211 дальних БПЛА противника. Статистика февраля не дотягивает и до 6000 украинских дронов. Цифры отражают значительный рост производства беспилотников в странах НАТО, где за четыре года войны появились десятки "украинских" предприятий.Исконно украинский ВПК – это удобный для Запада миф. Массовое производство дронов для ВСУ организовали на своей территории Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Польша, страны Балтии. Одна только Франция намерена до 2030 года увеличить производство БПЛА в четыре раза, на это выделено 8,5 млрд евро."Миротворцы" США производят для бандеровцев дроны, конструктивно схожие с российскими "Герберами". Беспилотники в зависимости от размера доставляют на Украину в собранном или разобранном виде. Поставки Запада растут от безнаказанности, поэтому не следует "соревноваться", надо уничтожать псевдо-украинские предприятия ВПК в любой точке Европы. Не говоря уже о "пиратских" базах ГУР на побережье Африки или в Персидском заливе.Посол Японии в Москве Акира Муто сегодня был вызван в российский МИД – дипломату выразили протест из-за инвестиционного соглашения японской компании Terra Drone Corporation (штаб-квартира в Токио) с украинским разработчиком боевых дронов. Полагаю, со временем круг таких "инвесторов" станет гораздо шире, ведь слова – это просто слова.Иран в марте убедительно доказал, что ракетные удары по военным объектам агрессивного "гегемона" и его "пассивных" региональных союзников не приводят к началу Третьей мировой. Более того, иранские ракеты смиряют американскую гордыню, разрушают израильскую стратегию, вносят смятение в ряды НАТО. Если Россия слишком гуманна для показательного уничтожения "украинских" заводов в Прибалтике, Польше, Германии, и не спешит рубить военную логистику – всякое транспортное сообщение Украины со странами НАТО, тогда надо готовиться к многолетнему соревнованию "семеро на одного". В котором мы победим, и все же многое потеряем.Москва должна ответитьДаже после "спецпредупреждения" МИД РФ прибалтийским странам альянса, по Усть-Луге и Новороссийску "прилетает" слишком много. На Балтике и на Черном море "духом Анкориджа" не пахнет. Евросоюз тайно планирует организовать собственное производство ядерного оружия – для войны с Россией.Перед лицом Истории Москва должна ответить "многоголовому" противнику – оперативно, жестко, асимметрично. Для коренного перелома в СВО, прежде всего, требуется уничтожение военного производства натовских прокси (бандеровцев), "отключение" логистики и связи (Starlink). Только после этого целесообразны переговоры – об условиях капитуляции ВСУ. Украинские СМИ сообщили о подготовке Киева к удару "Орешника". Жаль, что остальные европейские столицы пока не ощутили неотвратимости возмездия за вред, который ежедневно наносят России.География военного конфликта постепенно размывается, классический ТВД трансформируется в глобальное (маниакальное) противостояние. После подрыва российского газовоза у берегов Ливии исконно украинским морским дроном Sea Baby агентство Associated Press констатировало: "Расширение конфликта за пределами Украины – ударами по инфраструктуре и логистике – показатель растущей интернационализации". Формируется новая система боевых действий, "сетевая модель" за пределами формальных границ, и вне линии фронта. Стоит ли ждать перехода этой "болезни" в хроническую форму? Если раньше или позже нам придется категорически успокоить Европу, то лучше сделать это сейчас, пока США завязли в войне на Ближнем Востоке. И не скоро выйдут оттуда.Пока Европе еще не хватает реактивных двигателей для глобального расширения производства "украинских" дронов, надо удержать стратегическую инициативу – на всех фронтах и в глубоком оперативном тылу противника. Некоторые аналитики предлагают начать "аннигиляцию" коллективного агрессора с польской авиабазы Жешув. Здесь возможны варианты, которые виднее Генштабу ВС России. Главное – начать. С международными террористами – под флагом НАТО, ИГ или Бандеры – разговаривать нужно только через прицел. Их необходимо уничтожать. Нерешенные проблемы, в том числе беспилотные, всегда проецируются в будущее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

