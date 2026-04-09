В ЕАЭС в межсезонье овощи станут доступнее
17:12 09.04.2026 (обновлено: 17:50 09.04.2026)
© Sputnik / Сергей Субботин
Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В ЕАЭС некоторые виды социально значимых овощей на период межсезонья освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины, сообщает пресс-служба ЕЭК.
“Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов овощей, предназначенных для реализации в розничной торговле”, — говорится в сообщении.
Речь, в частности, идет о поставках:
картофеля в объеме не более 100 тыс. тонн в Казахстан и не более 50 тыс. — в Кыргызстан;
репчатого лука в объеме не более 5 тыс. тонн в Армению и 100 тыс. тонн — в Казахстан;
цветной капусты и брокколи в объеме не более 600 тонн в Беларусь и 500 тонн — в Кыргызстан;
белокочанной капусты в объеме не более 35 тыс. тонн в Казахстан;
моркови в объеме не более 30 тыс. тонн в Казахстан;
огурцов в объеме не более 400 тонн в Кыргызстан;
баклажанов в объеме не более 200 тонн в Беларусь, не более 200 тонн — в Кыргызстан и не более 6,6 тыс. тонн — в Россию;
сладкого стручкового перца в объеме не более 5,2 тыс. тонн в Беларусь, не более 2 тыс. тонн — в Кыргызстан и не более 27 тыс. тонн — в Россию.
Также до 31 мая 2026 года предоставлена тарифная льгота на ввоз до 5 тыс. тонн томатов в Кыргызстан.
Срок действия льготы — по 30 июня 2026 года.
"Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. Принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей для населения", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования, добавили в пресс-службе комиссии.