рус
В Самарканде представили пакет интерактивных проектов, посвященных наследию Амира Темура
Все эти проекты разработала команда самаркандских специалистов в сотрудничестве с научным советом музея-заповедника
САМАРКАНД, 9 апр — Sputnik. К 690-летию со дня рождения Амира Темура в Самаркандском государственном музее-заповеднике состоялась презентация интерактивных проектов, направленных на более глубокое знакомство с историей Тимуридов, сообщает корреспондент Sputnik.Посетителям представили генеалогическое древо Тимуридов, визуальную карту империи Сахибкирана, 3D-тур по мавзолею Гур-Эмир, а также интерактивную игру "Наследие великих Тимуридов". Все эти проекты разработала команда самаркандских специалистов в сотрудничестве с научным советом музея-заповедника.Как отметил сооснователь компании Nazar Group Алишер Рахимов, идея "оживления" исторического наследия возникла в 2019 году после презентации президенту мобильного приложения Nazar, работающего на основе технологий дополненной реальности.Команда разработчиков продолжает внедрять смарт-технологии и на других объектах культурного наследия страны."С компанией Nazar Group работаем уже несколько лет. Нам интересна ее деятельность, поскольку она направлена на “оживление” исторических событий и личностей с использованием искусственного интеллекта. Все представленные материалы разработаны в тесном взаимодействии с научными сотрудниками музея, историками и искусствоведами. Видеоролики прошли длительное обсуждение на научном и научно-методическом советах и сегодня впервые представлены широкой общественности с учетом всех предложений и дополнений. В дальнейшем мы планируем приобрести эти проекты и сделать их доступными для посетителей", — отметила заместитель директора по научной работе Самаркандского государственного музея-заповедника Сафо Рузимуродова.По ее словам, наибольший интерес для музея-заповедника представляют генеалогическое древо Тимуридов, карта империи Сахибкирана и 3D-тур по мавзолею Гур-Эмир.
Как отметил сооснователь компании Nazar Group Алишер Рахимов, идея "оживления" исторического наследия возникла в 2019 году после презентации президенту мобильного приложения Nazar, работающего на основе технологий дополненной реальности.

"Вначале мы разработали 3D-гид по мавзолею Гур-Эмир, который стал своего рода первым смарт-музеем в Центральной Азии. Над этим проектом мы работали более двух лет в тесном сотрудничестве с историками, археологами, научным советом Самаркандского музея-заповедника", — отметил он.

