В Ташкент прибыл президент Международной федерации гимнастики

С 10 по 12 апреля столица Узбекистана примет этап Кубка мира по художественной гимнастике

2026-04-09T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Ташкент прибыл президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, сообщает пресс-служба НОК.Почетного гостя в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова встретило руководство Министерства спорта и Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Серия Кубка мира 2026 года состоит из четырех этапов:В ташкентском турнире, который включает индивидуальную программу и групповые упражнения, примут участие более 155 спортсменок, в том числе звезды художественной гимнастики мировой величины. Разыграют 8 комплектов наград (золото, серебро, бронза).Серия Кубка мира 2026–2027 годов является частью системы олимпийской квалификации на Игры в Лос-Анджелесе-2028. Это значит, что каждое выступление на этих этапах напрямую влияет на олимпийские перспективы гимнасток. По итогам каждого этапа начисляют рейтинговые очки — как в личном многоборье и отдельных видах у индивидуалок, так и в групповом зачете.

