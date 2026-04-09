В Узбекистане в 2026 году впервые пройдет марафон Aral Ultra — подробности

Мероприятие призвано привлечь внимание к последствиям высыхания Арала и способствовать развитию региона

2026-04-09T14:15+0500

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Узбекистане в 2026 году впервые пройдет марафон Aral Ultra, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Это новый международный проект серии Samarkand Marathon.Формат забега — трейлраннинг, бег по природным маршрутам вне асфальта, включая горные тропы, леса, пустыни и другие естественные ландшафты с неровным рельефом и перепадами высот. Участникам доступны дистанции 100, 50, 25 и 15 км.Первые активности на новой дистанции пройдут в мае, а основной забег состоится 3–4 октября.Участники стартуют на плато Устюрт, а финишируют — у текущей береговой линии Западного Аральского моря. Финишная линия не фиксирована: она будет ежегодно меняться вместе с ландшафтом, напоминая о хрупкости экосистемы региона и продолжающихся изменениях, добавили в пресс-службе Фонда.

