В Узбекистане в 2026 году впервые пройдет марафон Aral Ultra — подробности
Мероприятие призвано привлечь внимание к последствиям высыхания Арала и способствовать развитию региона
2026-04-09T14:15+0500
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Узбекистане в 2026 году впервые пройдет марафон Aral Ultra, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
Это новый международный проект серии Samarkand Marathon.
Формат забега — трейлраннинг, бег по природным маршрутам вне асфальта, включая горные тропы, леса, пустыни и другие естественные ландшафты с неровным рельефом и перепадами высот. Участникам доступны дистанции 100, 50, 25 и 15 км.
“ARAL ULTRA — это новый международный ультрамарафон, проходящий в Каракалпакстане — одном из самых необычных и драматичных природных регионов мира. Маршруты забега пролегают по бывшему дну Аральского моря, пересекают солончаки и пустыню Аралкум, создавая не только физически сложный, но и эмоционально мощный беговой опыт. Событие привлекает внимание к последствиям высыхания Арала и способствует развитию региона”, — говорится в сообщении.
Первые активности на новой дистанции пройдут в мае, а основной забег состоится 3–4 октября.
Участники стартуют на плато Устюрт, а финишируют — у текущей береговой линии Западного Аральского моря. Финишная линия не фиксирована: она будет ежегодно меняться вместе с ландшафтом, напоминая о хрупкости экосистемы региона и продолжающихся изменениях, добавили в пресс-службе Фонда.