Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика
Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков
Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков.
На долю золота приходится 88,2% всех резервов Узбекистана.
Золотовалютные резервы республики в первом квартале 2026 года выросли на 4% к декабрю 2025-го и составили $68,99 млрд.
При этом за последний месяц объем монетарного золота снизился и составил $60,85 млрд.
А вот физический объем золота, согласно данным ЦБ РУз, с 1 марта вырос с 13,1 до 13,4 млн тройских унций. Рост наблюдается шестой месяц подряд.
По международным стандартам уровень резервов Узбекистана остается очень высоким. Они способны покрыть около 17,5 месяцев импорта, тогда как минимальный ориентир, рекомендованный МВФ, составляет 3 месяца.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
