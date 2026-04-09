https://uz.sputniknews.ru/20260409/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-za-2026-god-56802793.html
Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика
Sputnik Узбекистан
Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков
2026-04-09T18:00+0500
На долю золота приходится 88,2% всех резервов Узбекистана. Золотовалютные резервы республики в первом квартале 2026 года выросли на 4% к декабрю 2025-го и составили $68,99 млрд.При этом за последний месяц объем монетарного золота снизился и составил $60,85 млрд.А вот физический объем золота, согласно данным ЦБ РУз, с 1 марта вырос с 13,1 до 13,4 млн тройских унций. Рост наблюдается шестой месяц подряд.По международным стандартам уровень резервов Узбекистана остается очень высоким. Они способны покрыть около 17,5 месяцев импорта, тогда как минимальный ориентир, рекомендованный МВФ, составляет 3 месяца.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56802627_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_23c5623d83b78bf4e2eef2b041b80034.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
золото резервыузбекистан
