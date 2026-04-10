В Москве прошла конференция о вкладе Амира Темура в развитие второго Ренессанса Востока
12:21 10.04.2026 (обновлено: 12:27 10.04.2026)
Участники обсудили место великого государственного деятеля и полководца в развитии национальной государственности Узбекистана, а также его вклад в мировую историю.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве прошла научно-просветительская конференция "Сахибкиран Амир Темур — созидатель второго Ренессанса Востока", посвященная 690-летию со дня рождения великого полководца и государственного деятеля, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие представители МИД России, руководители, профессора и студенты ведущих российских вузов, представители экспертно-аналитических кругов, общественные деятели, поэты, востоковеды.
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов подчеркнул особое место великого государственного деятеля Амира Темура в развитии национальной государственности Узбекистана, а также его вклад в мировую историю.
"Благодаря глубокому, продуманному постановлению нашего руководства, посвященному изучению наследия Амира Темура, мы открыли новую страницу нашей истории", — сказал он в приветственном слове.
Особое внимание гостей было уделено значению "Уложений Темура", которые играют важную роль в воспитании патриотического духа молодежи.
Участники конференции представили доклады, посвященные жизни Сахибкирана и высоко оценили его вклад в мировую историю. Спикеры особо подчеркнули, что чествование Амира Темура — это не просто дань уважения истории, а живой, динамичный процесс сплочения нации, обеспечивающий преемственность между великой империей XIV века и современным государством XXI века.
Гостям продемонстрировали короткометражный документальный фильм о жизни Амира Темура. Студенты МГЛУ прочитали на узбекском и русском языках афоризмы и советы из "Уложения Темура".
Напомним, согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева в текущем году широко отмечается 690-летие со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура.
В соответствии с постановлением, апрель каждого года объявлен в Узбекистане месяцем Амира Темура. Кроме того, научно-комментированный текст произведения "Уложения Темура" ("Темур тузуклари") будет издан на персидском, арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском языках.