В Москве прошла конференция о вкладе Амира Темура в развитие второго Ренессанса Востока
Участники обсудили место великого государственного деятеля и полководца в развитии национальной государственности Узбекистана, а также его вкладе в мировую историю.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве прошла научно-просветительская конференция "Сахибкиран Амир Темур — созидатель второго Ренессанса Востока", посвященная 690-летию со дня рождения великого полководца и государственного деятеля, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители МИД России, руководители, профессора и студенты ведущих российских вузов, представители экспертно-аналитических кругов, общественные деятели, поэты, востоковеды.Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов подчеркнул особое место великого государственного деятеля Амира Темура в развитии национальной государственности Узбекистана, а также его вклад в мировую историю.Особое внимание гостей было уделено значению "Уложений Темура", которые играют важную роль в воспитании патриотического духа молодежи.Участники конференции представили доклады, посвященные жизни Сахибкирана и высоко оценили его вклад в мировую историю. Спикеры особо подчеркнули, что чествование Амира Темура — это не просто дань уважения истории, а живой, динамичный процесс сплочения нации, обеспечивающий преемственность между великой империей XIV века и современным государством XXI века.Гостям продемонстрировали короткометражный документальный фильм о жизни Амира Темура. Студенты МГЛУ прочитали на узбекском и русском языках афоризмы и советы из "Уложения Темура".Напомним, согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева в текущем году широко отмечается 690-летие со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура.В соответствии с постановлением, апрель каждого года объявлен в Узбекистане месяцем Амира Темура. Кроме того, научно-комментированный текст произведения "Уложения Темура" ("Темур тузуклари") будет издан на персидском, арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском языках.
