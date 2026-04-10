Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Кремль: Путин объявил пасхальное перемирие
В связи с праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
2026-04-10T13:18+0500
2026-04-10T15:48+0500
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Соответствующий документ публикует пресс-служба Кремля.Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру. При этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал.Ранее Зеленский обратился к России с просьбой о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. В Кремле заявили, что ему следует взять на себя ответственность и вместо этого заключить мир, а не перемирие.В прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. Однако по его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4 900 нарушениях с украинской стороны.
Кремль: Путин объявил пасхальное перемирие

13:18 10.04.2026 (обновлено: 15:48 10.04.2026)
В связи с праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Соответствующий документ публикует пресс-служба Кремля.

"Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля", — сообщили в Кремле.

Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру. При этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

"Министру обороны Российской Федерации А. Р. Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующему Объединенной группировкой войск (сил) генералу армии В. В. Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", — говорится в сообщении.

Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", — написал Зеленский в Telegram-канале.
Ранее Зеленский обратился к России с просьбой о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. В Кремле заявили, что ему следует взять на себя ответственность и вместо этого заключить мир, а не перемирие.
В прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. Однако по его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4 900 нарушениях с украинской стороны.
