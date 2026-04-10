Кремль: Путин объявил пасхальное перемирие

В связи с праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

2026-04-10T13:18+0500

2026-04-10T15:48+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Соответствующий документ публикует пресс-служба Кремля.Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру. При этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал.Ранее Зеленский обратился к России с просьбой о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. В Кремле заявили, что ему следует взять на себя ответственность и вместо этого заключить мир, а не перемирие.В прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. Однако по его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4 900 нарушениях с украинской стороны.

