Кремль: Путин объявил пасхальное перемирие
13:18 10.04.2026 (обновлено: 15:48 10.04.2026)
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин.
В связи с праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Соответствующий документ публикует пресс-служба Кремля.
"Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля", — сообщили в Кремле.
Москва исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру. При этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
"Министру обороны Российской Федерации А. Р. Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующему Объединенной группировкой войск (сил) генералу армии В. В. Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", — говорится в сообщении.
Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", — написал Зеленский в Telegram-канале.
Ранее Зеленский обратился к России с просьбой о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. В Кремле заявили, что ему следует взять на себя ответственность и вместо этого заключить мир, а не перемирие.
В прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. Однако по его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4 900 нарушениях с украинской стороны.