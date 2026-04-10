Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
Роль ближнего зарубежья во внешней политике России обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
Спустя 35 лет после распада СССР постсоветское пространство остается территорией динамичных изменений, продолжая поиск собственной ниши в международной политике.
2026-04-10T14:10+0500
2026-04-10T15:49+0500
14:10 10.04.2026 (обновлено: 15:49 10.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Спустя 35 лет после распада СССР постсоветское пространство остается территорией динамичных изменений, продолжая поиск собственной ниши в международной политике.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва – Минск – Ереван – Ташкент обсудят ближнее зарубежье как одно из приоритетных направлений российской внешней политики.

Участники в Москве:
руководитель программы "Новая роль постсоветских государств" Института международных исследований, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Сергей Маркедонов;
доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин;
ведущий научный сотрудник программы "Новая роль постсоветских государств" Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев.

Участники в Минске, Ереване, Ташкенте: представители СМИ.

17 апреля в Москве запланировано заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

В рамках мероприятия речь пойдет о ключевых направлениях политического развития стран, образовавшихся после распада СССР, об особенностях их интеграции в глобальные и региональные процессы, о поиске национальной идентичности и формировании внешнеполитических стратегий.

Также будет представлен доклад Института международных исследований МГИМО МИД России "Постсоветские государства: поиск новой роли в меняющемся мире".
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
