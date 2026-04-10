В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину — видео

В эти дни весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.

2026-04-10T18:28+0500

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте около памятника первому в мире космонавту зазвучали знакомые мотивы песни "Трава у дома", а местные жители собрались с цветами в руках, чтобы отдать дань уважения герою.В мероприятии приняли участие представители Посольства России, Россотрудничества, хокимията Чиланзарского района столицы и Русского культурного центра.Почетные гости напомнили о том, что за триумфом 1961 года стояла работа миллионов людей, в том числе и в Узбекистане.Советник-посланник Посольства РФ Андрей Ланчиков подчеркнул глобальный масштаб этого события, отметив, что по инициативе России Генассамблея ООН официально закрепила 12 апреля как праздник международного значения.Особое настроение мероприятию придал летчик-испытатель Александр Харламов. Он вспомнил, как полет Гагарина заставил его, простого школьника, мечтать о небе — и в итоге добиться своего.Он напомнил о вкладе республики в космическую программу: об аэродроме Жаслык, где садились гигантские самолеты для запуска космических объектов, и о ташкентских заводах, собиравших сложнейшее оборудование для изучения космоса.Торжественная атмосфера мероприятия — в видео Sputnik Узбекистан.

