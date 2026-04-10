В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину — видео
18:03 10.04.2026 (обновлено: 18:28 10.04.2026)
В эти дни весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте около памятника первому в мире космонавту зазвучали знакомые мотивы песни "Трава у дома", а местные жители собрались с цветами в руках, чтобы отдать дань уважения герою.
В мероприятии приняли участие представители Посольства России, Россотрудничества, хокимията Чиланзарского района столицы и Русского культурного центра.
Почетные гости напомнили о том, что за триумфом 1961 года стояла работа миллионов людей, в том числе и в Узбекистане.
© Sputnik / Хуршид АхмаджоновВозложение цветов памятнику Юрию Гагарину в Ташкенте
Советник-посланник Посольства РФ Андрей Ланчиков подчеркнул глобальный масштаб этого события, отметив, что по инициативе России Генассамблея ООН официально закрепила 12 апреля как праздник международного значения.
"Значение этого прорыва невозможно переоценить — это веха для развития всей нашей цивилизации. Подвиг великого соотечественника подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и технологически продвинутые задачи. Для миллиардов людей во всем мире Гагарин продолжает служить примером героизма и вдохновлять на достижение самых амбициозных целей", — отметил Ланчиков.
Особое настроение мероприятию придал летчик-испытатель Александр Харламов. Он вспомнил, как полет Гагарина заставил его, простого школьника, мечтать о небе — и в итоге добиться своего.
"Понимаете, нужно захотеть. Я обращаюсь к юношам, девушкам тоже, потому что в космосе не только мужчины, но и девушки, женщины летают и будут летать. И даже если вы не станете космонавтом или летчиком, но, если будете стремиться, в другой специальности вам это очень здорово пригодится", — поделился Александр Харламов.
© Sputnik / Хуршид АхмаджоновВозложение цветов памятнику Юрию Гагарину в Ташкенте
Он напомнил о вкладе республики в космическую программу: об аэродроме Жаслык, где садились гигантские самолеты для запуска космических объектов, и о ташкентских заводах, собиравших сложнейшее оборудование для изучения космоса.
Торжественная атмосфера мероприятия — в видео Sputnik Узбекистан.