https://uz.sputniknews.ru/20260410/uzbekskie-boksery-zavoevali-11-nagrad-chempionat-azii-56835476.html
Узбекские боксеры завоевали 11 наград на чемпионате Азии в Монголии
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана продемонстрировала уверенное выступление на ЧА в Монголии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.
2026-04-10T17:46+0500
бокс
чемпионат азии
медали
золото
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0a/56836396_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_96278c572a83875c2a61b7c9412ef356.jpg
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по боксу, который стал настоящим испытанием силы, характера и мастерства для сильнейших спортсменов континента. На данном турнире сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 11 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. Об этом сообщает НОК.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0a/56836396_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_a775035d89a7f661e0152d9a3bf796d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по боксу, который стал настоящим испытанием силы, характера и мастерства для сильнейших спортсменов континента. На данном турнире сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 11 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. Об этом сообщает НОК.
"В столице Монголии завершился чемпионат Азии по боксу. Сборная Узбекистана, принявшая участие в этом соревновании, завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении.
Главными героями турнира стали обладатели золотых наград:
до 65 кг: Абдуллох Мадаминов,
до 80 кг: Фазлиддин Эркинбоев,
до 90 кг: Халимжон Мамасолиев.
Серебряными медалями копилку команды пополнили:
до 75 кг: Жавохир Абдурахимов,
до 85 кг: Жасурбек Йулдошев,
до 75 кг: Азиза Зокирова,
до 80 кг: Рухшона Парпиева.
Не остались без наград и бронзовые призеры:
до 60 кг: Абдурахмон Махмуджонов,
до 57 кг: Нигина Уктамова,
более 80 кг: Олтиной Сотимбоева.
Выступление сборной стало ярким подтверждением того, что узбекская школа бокса продолжает оставаться одной из сильнейших в Азии. Такие результаты не только укрепляют международный авторитет команды, но и вдохновляют новое поколение спортсменов на большие победы.