Премьер-министры России и Узбекистана проведут заседание совместной комиссии

Главы правительств планируют рассмотреть вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

2026-04-11T14:21+0500

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов проведут заседание Совместной комиссии 13 апреля, на котором планируется обсудить торгово-экономическое сотрудничество и энергетику, в том числе мирный атом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Как сообщили в кабмине, главы правительств планируют рассмотреть вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделят реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, включая мирный атом, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах, представляющих взаимный интерес.Отмечается, что Узбекистан является стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. В республике действует более трех тысяч компаний с российским участием — это пятая часть от общего числа компаний с иностранным капиталом. В Узбекистане также реализуется 150 инвестпроектов с участием РФ на сумму 4 триллиона рублей.Ключевой сферой сотрудничества двух стран является энергетика — начались работы по строительству АЭС в Джизакской области с участием госкорпорации "Росатом". Предполагается, что станция будет интегрировать энергоблоки большой и малой мощности. В рамках сотрудничества по созданию промышленной инфраструктуры планируется запуск еще трех площадок.Кроме того, Россия ожидает, что официальная делегация Узбекистана посетит торжественное открытие года "Казань – культурная столица исламского мира 2026" и съезд министров культуры Организации исламского сотрудничества на полях форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" 14–15 мая. Развитию молодежных обменов и укреплению дружбы двух народов в этом году послужит и Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. РФ и Узбекистан также конструктивно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

