Правительство России получило полномочия по регулированию инновационного транспорта — ЕЭК

Ожидается, что нововведения устранят правовую неопределенность и упростят процедуры оценки соответствия и таможенных платежей.

2026-04-11T18:01+0500

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в технический регламент, касающийся безопасности колесных транспортных средств. Поправки предусматривают передачу Правительству России полномочий по установлению требований к инновационным транспортным средствам, а также уточняют классификацию гибридных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии изменил Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".В частности, в названный техрегламент внесены поправки, предусматривающие в России передачу полномочий по установлению требований в отношении инновационных транспортных средств Правительству РФ.Кроме того, техрегламент дополнен положениями касательно дополнения описания гибридного транспортного средства информацией "последовательный или параллельный тип комбинированной энергоустановки".Принятое Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, кроме подпунктов "б" – "д" пункта 1 Решения, которые вступят в силу по истечении шести месяцев, добавили в ЕЭК.

