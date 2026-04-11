Правительство России получило полномочия по регулированию инновационного транспорта — ЕЭК
Правительство России получило полномочия по регулированию инновационного транспорта — ЕЭК
Ожидается, что нововведения устранят правовую неопределенность и упростят процедуры оценки соответствия и таможенных платежей.
2026-04-11T18:01+0500
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в технический регламент, касающийся безопасности колесных транспортных средств. Поправки предусматривают передачу Правительству России полномочий по установлению требований к инновационным транспортным средствам, а также уточняют классификацию гибридных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
© iStock / Marcus LindstromЭлектромобили на зарядной станции
Ожидается, что нововведения устранят правовую неопределенность и упростят процедуры оценки соответствия и таможенных платежей.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в технический регламент, касающийся безопасности колесных транспортных средств. Поправки предусматривают передачу Правительству России полномочий по установлению требований к инновационным транспортным средствам, а также уточняют классификацию гибридных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
Совет Евразийской экономической комиссии изменил Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
В частности, в названный техрегламент внесены поправки, предусматривающие в России передачу полномочий по установлению требований в отношении инновационных транспортных средств Правительству РФ.
Кроме того, техрегламент дополнен положениями касательно дополнения описания гибридного транспортного средства информацией "последовательный или параллельный тип комбинированной энергоустановки".
"Эти изменения позволят корректно указывать мощность гибридных транспортных средств в документах об оценке соответствия, что устранит выявленную неопределенность при уплате таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей", – подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин.
Принятое Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, кроме подпунктов "б" – "д" пункта 1 Решения, которые вступят в силу по истечении шести месяцев, добавили в ЕЭК.
