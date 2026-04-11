В Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"

В рамках фестиваля театры со всей страны представляют спектакли о жизни и эпохе Сахибкирана проходят уличное шествие, показы на площадках города и конкурс костюмов.

2026-04-11T19:10+0500

САМАРКАНД, 11 апр — Sputnik. В течение трех дней театральные коллективы со всей страны показывают в стенах самаркандских театров постановки, посвященные личности и эпохе Сахибкирана.Стартовал фестиваль ярко с шествия артистов, которые предстали в образах эпохи Сахибкирана. Артисты прошли от мечети Биби хоним до памятника Амиру Темуру, заглянув по дороге на площадь Регистан.Прохожие и туристы, завидев издалека шествие артистов в костюмах времен Амира Темура, не скрывали восторга, стараясь поймать в объективе камер самые яркие моменты.Официальное открытие фестиваля состоялось у стен областного театра музыки и драмы, где зрители увидели яркий пролог с участием актеров. После состоялся первый спектакль. Ее поставил кашкадарьинский областной театр музыки и драмы.К слову, артисты из Кашкадарьи на правах малой родины Амира Темура в рамках фестиваля покажут две постановки – "Аксарай" и "Детство Темурбека".О "жизни без сожаления" поведает коллектив кокандского городского театра, а наманганцы напомнят зрителям о "мече справедливости" Амира Темура.Ярким событием фестиваля станет конкурс-выставка "Костюмы эпохи Амира Темура и Темуридов", в рамках которого члены жюри оценят наряды артистов.Итоги фестиваля подведут 13 апреля.

