В Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"
В рамках фестиваля театры со всей страны представляют спектакли о жизни и эпохе Сахибкирана проходят уличное шествие, показы на площадках города и конкурс костюмов.
САМАРКАНД, 11 апр — Sputnik. В течение трех дней театральные коллективы со всей страны показывают в стенах самаркандских театров постановки, посвященные личности и эпохе Сахибкирана.
Стартовал фестиваль ярко с шествия артистов, которые предстали в образах эпохи Сахибкирана. Артисты прошли от мечети Биби хоним до памятника Амиру Темуру, заглянув по дороге на площадь Регистан.
"Данный путь выбран неслучайно. Ни для кого не секрет, что комплекс "Биби хоним" занимал важное место в жизни полководца. Его строительство велось с таким расчетом, чтобы мечеть стала самой большой в Средней Азии и одной из крупнейших во всем мусульманском мире. По замыслу, мечеть Биби-Ханым (Госпожа-Повелительница) должна была затмить все, что Амир Темур видел в других землях", — рассказала представитель областного управления культуры Мафтуна Убайдуллаева.
Прохожие и туристы, завидев издалека шествие артистов в костюмах времен Амира Темура, не скрывали восторга, стараясь поймать в объективе камер самые яркие моменты.
Официальное открытие фестиваля состоялось у стен областного театра музыки и драмы, где зрители увидели яркий пролог с участием актеров. После состоялся первый спектакль. Ее поставил кашкадарьинский областной театр музыки и драмы.
К слову, артисты из Кашкадарьи на правах малой родины Амира Темура в рамках фестиваля покажут две постановки – "Аксарай" и "Детство Темурбека".
О "жизни без сожаления" поведает коллектив кокандского городского театра, а наманганцы напомнят зрителям о "мече справедливости" Амира Темура.
"Спектакли пройдут на сценах областного театра музыки и драмы, областного русского театра драмы и областного кукольного театра. Кроме того, театрализованные постановки будут показаны на различных туристических локациях. Посмотреть их может любой желающий - вход свободный", — подчеркнула Мафтуна Убайдуллаева.
Ярким событием фестиваля станет конкурс-выставка "Костюмы эпохи Амира Темура и Темуридов", в рамках которого члены жюри оценят наряды артистов.
"Таких фестивалей, безусловно, нужно проводить больше. И в таком формате — с подиумными шествиями, которые проходят прямо по улицам города. Что касается костюмов эпохи Темуридов, приятно, что сегодня театральные художники все чаще опираются на исторические источники, чтобы точнее воссоздавать образы той эпохи", — отметила член жюри, художник по костюмам Зухра Ганиева.
Итоги фестиваля подведут 13 апреля.